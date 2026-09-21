Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

Έναν μεγάλο υπερτυχερό που έγινε κατά 9,7 εκατ. ευρώ πλουσιότερος ανέδειξε η κλήρωση 3121 του Τζόκερ.

Newsroom

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ
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Η τύχη χαμογέλασε... πλατιά σε έναν υπερτυχερό, ο οποίος κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ της πρώτης κατηγορίας που μοίρασε το Τζόκερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τυχερό δελτίο της κλήρωσης 3121 παίχτηκε διαδικτυακά.

Επίσης, δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ για κάθε επιτυχία.

ΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

-Συμμετοχή από Διαδίκτυο1 ΝΑΙ
101035ΟΥΖΟΥΝΠΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 80 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1ΟΧΙ
231483ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 25 ΤΣΟΤΙΛΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗ 1ΝΑΙ

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και αριθμός Τζόκερ το 3.

Δείτε την κλήρωση.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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