Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

Η τύχη χαμογέλασε... πλατιά σε έναν υπερτυχερό, ο οποίος κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ της πρώτης κατηγορίας που μοίρασε το Τζόκερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τυχερό δελτίο της κλήρωσης 3121 παίχτηκε διαδικτυακά.

Επίσης, δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ για κάθε επιτυχία.

ΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ - Συμμετοχή από Διαδίκτυο 1 ΝΑΙ 101035 ΟΥΖΟΥΝΠΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 80 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ΟΧΙ 231483 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 25 ΤΣΟΤΙΛΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗ 1 ΝΑΙ

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 17, 31, 33, 37 και αριθμός Τζόκερ το 3.

Δείτε την κλήρωση.

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