Κρήτη: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο Λασίθι – Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες κοντά στη Σητεία

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κρήτη: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο Λασίθι – Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες κοντά στη Σητεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία είναι ανεξέλεγκτη και συνεχίζεται από το μεσημέρι της Κυριακής 20/9.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Σητείας.
  • Εκδόθηκαν πολλαπλά προληπτικά μηνύματα απομάκρυνσης μέσω 112 για κατοίκους περιοχών όπως Ζάκρος, Κελλάρια, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Καρύδι.
  • Οι απομακρύνσεις κατευθύνονται προς ασφαλείς περιοχές όπως ο Ξερόκαμπος και το Παλαιόκαστρο.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται ολονύχτια με ενισχυμένες δυνάμεις.
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Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία , η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής (20/9).

Οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα στο σημείο ήδη βρίσκονται 105 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Λίγο νωρίτερα εκδόθηκαν δυο ακόμη μηνύματα μέσω 112. Το ένα αφορούσε στην περιοχή Ζάκρος όπου κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι πρέπει να απομακρυνθούν προς τον Ξερόκαμπο και λίγο νωρίτερα, για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος με κατεύθυνση προς Παλαιόκαστρο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:27 της Κυριακής εκδόθηκε κι άλλο μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Ζάρκος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια, ενώ νωρίτερα στις 16:43 είχε εκδοθεί κι άλλο μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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