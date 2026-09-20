Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός για την ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου

Ο 82χρονος φέρεται να χειροδίκησε πρώτος, προκαλώντας ανταλλαγή βιαιοπραγιών με τον 76χρονο και τη συνοδό του 21 ετών

Μιχάλης Παπαδάκος

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός για την ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο διαπληκτισμός στην πλαζ Βουλιαγμένης ξεκίνησε λόγω διεκδίκησης μιας ξαπλώστρας, παρά την ύπαρξη πολλών κενών ξαπλώστρων.
  • Ο 82χρονος φέρεται να χειροδίκησε πρώτος, προκαλώντας ανταλλαγή βιαιοπραγιών με τον 76χρονο και τη συνοδό του 21 ετών.
  • Ο 82χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του καυγά και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε στο νοσοκομείο.
  • Ο φίλος του 76χρονου κατέθεσε ότι ο 82χρονος τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος, ενώ ο 76χρονος και η 21χρονη υπέστησαν τραύματα.
  • Η ένταση της σύγκρουσης και οι τραυματισμοί οδήγησαν στον θάνατο του 82χρονου, που ήταν αιτία της φασαρίας.
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Σοκαρισμένοι είναι οι λουόμενοι που αποφάσισαν να μεταβούν στην πλαζ Βουλιαγμένης το πρωί της Κυριακής για να απολαύσουν τη θάλασσα κι έγιναν μάρτυρες ενός άγριου καυγά που οδήγησε στον θάνατο ενός 82χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν για μία ξαπλώστρα. Παρά τις τις μαρτυρίες ότι υπήρχαν πολλές άδειες ξαπλώστρες εκείνη την ώρα στην πλαζ, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα...

Ο θανών φέρεται να ήθελε να κρατήσει περισσότερες ξαπλώστρες, παρότι βρισκόταν στο σημείο με άλλο ένα άτομο, πιθανότατα τη σύζυγό του κι όταν ο 76χρονος πήγε να του ζητήσει τον λόγο άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισιές.

Παρούσα ήταν και μία 21χρονη, η οποία συνόδευε τον 76χρονο και σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρεται να χειροδίκησε πρώτη εναντίον του 82χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο ο 76χρονος, όσο και η 21χρονη φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τον 82χρονο μετέπειτα θανόντα, και να διακομίσθηκαν στο ιατρείο με αυτοκινητάκι της πλαζ.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 82χρονος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αμέσως έσπευσε στο σημείο νοσηλεύτρια της πλαζ, του έγινε ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιήθηκε κι απινιδωτής, όμως ο 82χρονος δεν επανήλθε. Το ίδιο έπραξαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο κι ακολούθως τον διακόμισαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φίλος 76χρονου: «Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ, όλα ξεκίνησαν όταν ο φίλος του πήγε να πιάσει ξαπλώστρες κι εκείνος βρισκόταν στο γκισέ της εισόδου κι έκοβε ειστήριο.

«Ο φίλος μου πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (σ.σ.: ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτός (σ.σ.: ο 82χρονος) κρατούσε τις ξαπλώστρες. Μου είπε ο φίλος μου, ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Ο ηλικιωμένος κατέληξε από τη φασαρία που έγινε. Τον είχε ρίξει κάτω και τον χτυπούσε τον φίλο μου. Ήταν πρησμένος, είχε αίματα κι αυτός και η κοπέλα».

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