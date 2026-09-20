NASCAR: Δύο οδηγοί μετέτρεψαν σε ρινγκ τα pits – Έριξαν μπουνιές και κλωτσιές – Βίντεο

Snapshot Δύο οδηγοί NASCAR στο Μπρίστολ ήρθαν σε σύγκρουση μετά τον αγώνα, μετατρέποντας τα pits σε πεδίο μάχης.

Ο Κάρσον Χόσεβαρ κατηγόρησε τον Ράιαν Μπλέινι ότι τον έκλεισε στην πίστα, προκαλώντας την ένταση.

Με το τέλος του αγώνα, ο Χόσεβαρ επιτέθηκε στον Μπλέινι με γροθιές, με τον δεύτερο να απαντά με τον ίδιο τρόπο.

Οι ομάδες των δύο οδηγών επενέβησαν για να τους χωρίσουν και να σταματήσει ο καβγάς.

Ο Τζόι Λογκάνο κέρδισε τον αγώνα, με τον Μπλέινι να τερματίζει δεύτερος και τον Χόσεβαρ τρίτος. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν για λίγα τα pits έπειτα από αγώνα αυτοκινήτων NASCAR στο Μπρίστολ των ΗΠΑ. Οδηγός που θεώρησε ότι συνάδελφός του τον ακούμπησε επίτηδες στην πίστα και λίγο έλειψε να προκαλέσει ατύχημα βγήκε μαινόμενος από το αγωνιστικό αυτοκίνητο και τον άρπαξε μπροστά στα έκπληκτα μάτια της ομάδας του.

Ο Τζόι Λογκάνο αναδείχθηκε νικητής του αγώνα στο Μπρίστολ. Ο 23χρονος οδηγός Κάρσον Χόσεβαρ τερμάτισε τρίτος πίσω από τον Ράιαν Μπλέινι. Οι δυο έδωσαν σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση.

Σε κάποια στιγμή του αγώνα ο Μπλέινι έκλεισε με το αυτοκίνητο τον Χόσεβαρ ο οποίος προσπαθούσε να τον προσπεράσει. Τότε το αυτοκίνητο του Χόσεβαρ ακούμπησε και έσπρωξε αυτό του Μπλέινι, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί πάνω στον τοίχο.

Όταν τελείωσε ο αγώνας ο 23χρονος Χόσεβαρ, που έχει προκαλέσει την οργή των βετεράνων οδηγών αγώνων για το επιθετικό στυλ οδήγησης, βρισκόταν στα pits. Τότε ο Μπλέινι τον πλησίασε και τον άρπαξε από τον λαιμό.

Ο Χόσεβαρ ξεκίνησε αμέσως να τον γρονθοκοπεί και έριξε τον Μπλέινι στο έδαφος. Αμέσως ο Μπλέινι σηκώθηκε και «απάντησε» και εκείνος με γροθιές. Τότε στο περιστατικό ενεπλάκησαν οι ομάδες των δύο οδηγών και τους χώρισαν προκειμένου να σταματήσει ο καβγάς.