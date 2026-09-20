Πάρος: Συνελήφθη 33χρονος τουρίστας που επέβαινε σε γουρούνα με οδηγό έναν 8χρονο

Snapshot Συνελήθη 33χρο τουρίστας στην Πάρο επειδή επέτρεψε σε 8χρονο να οδηγήσει γουρούνα.

Ο 33χρονος ήταν συνοδηγός στο όχημα που ανετράπη στο λιμάνι της Πάρου.

Και οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

Η σύλληψη έγινε για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από τη Λιμενική Αρχή.

Το Λιμεναρχείο Πάρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένας 33χρονος τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 19/9 στην Πάρο, καθώς είχε επιτρέψει σε 8χρονο να οδηγήσει τετράτροχη μοτοσυκλέτα (γουρούνα).

Μάλιστα, ο 33χρονος επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα.

Το περιστατικό έγινε στο λιμάνι της Πάρου, με το όχημα τελικά να ανατρέπεται και τους δύο επιβαίνοντες να τραυματίζονται ελαφρά.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του νησιού για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, όπου και εξήλθαν λίγο αργότερα.

Η Λιμενική Αρχή προχώρησε αργότερα στη σύλληψη του 33χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου.

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