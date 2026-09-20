Παυριανός για Μαζωνάκη: «Κάποτε μου έδωσε ένα φάκελο με ένα εκατ. δραχμές, ήταν ένα εκατ. αγάπης»

Snapshot Ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός περιέγραψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης του έδωσε ένα φάκελο με ένα εκατομμύριο δραχμές ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Το γεγονός συνέβη μετά από ένα live του Μαζωνάκη, όταν μπήκε στο καμαρίνι του τραγουδιστή.

Ο Παυριανός χαρακτήρισε το ποσό ως «ένα εκατομμύριο αγάπης» και αισθημάτων από τον Μαζωνάκη.

Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, ο στιχουργός αποκάλυψε ότι ετοίμαζαν ακόμα ένα τραγούδι, το «Είδα τον Χριστό φαντάρο», που δεν ολοκληρώθηκε. Snapshot powered by AI

Ένας από τους πολλούς που μετά θάνατον εξυμνούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, είναι κι ο Γιώργος Παυριανός, ο οποίος είναι ένας από τους στιχουργούς των μεγάλων επιτυχιών του αγαπητού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Σε αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή άδικα και πρόωρα ο στιχουργός αναφέρθηκε σε ένα συμβάν που είχε διαδραματιστεί σε ένα από τα live του τραγουδιστή.

Εκείνη την ημέρα μπήκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη κι εκείνος του έδωσε ένα φάκελο με χρήματα για να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μαζωνάκης του έδωσε ένα εκατομμύριο δραχμές!

«Ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει "Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές... Λέω "Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω”. Τα πήρα. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές, δεν θα τα έπαιρνα; Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που είχε ο Γιώργος», είπε ο στιχουργός.

Σε ανάρτησή του λίγες μέρες μετά τον αδόκητο χαμό του τραγουδιστή, αποκάλυψε πως είχαν στα σκαριά ακόμη ένα τραγούδι. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν αυτή τη συνεργασία για το τραγούδι «Είδα τον Χριστό φαντάρο».

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