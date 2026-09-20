Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

Snapshot Στις 20 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η μνήμη του αγίου Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και της οικογένειάς του, Θεοπίστης, Αγαπίου και Θεόπιστου.

Ο Ευστάθιος ήταν Ρωμαίος στρατηγός που μετά το όραμα του φωτεινού σταυρού και του Χριστού, βαφτίστηκε χριστιανός μαζί με την οικογένειά του.

Παρά τις σοβαρές δοκιμασίες και απώλειες που υπέστη, ο Ευστάθιος διατήρησε ακλόνητη την πίστη του και επανήλθε ως στρατηγός με τη βοήθεια του αυτοκράτορα Τραϊανού.

Ο Ευστάθιος αρνήθηκε να θυσιάσει στα ειδωλολατρικά είδωλα και μαρτύρησε μαζί με την οικογένειά του το 118, με τα σώματά τους να παραμένουν άθικτα από τη φωτιά.

Ο άγιος Ευστάθιος θεωρείται προστάτης των κυνηγών και το σύμβολο του ελαφιού με τον σταυρό στα κέρατα προέρχεται από το όραμά του. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ευσταθία, Ευστάθιος

Θεοπίστη, Θεόπιστος

Μεγαλομάρτυς Ευστάθιος

Εζησε στα τέλη του 1ου και στις αρχές του 2ου αι. και ήταν ένας από τους πιο ένδοξους και διακεκριμένους Ρωμαίους στρατηλάτες κατά τις περιόδους βασιλείας των αυτοκρατόρων Τίτου και Τραϊανού. Πριν γνωρίσει τον Χριστιανισμό, ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν ειδωλολάτρης, αλλά διακρινόταν για την ευγένεια της ψυχής του, τη δικαιοσύνη και το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο προς τους φτωχούς. Στο συναξάρι του αναφέρεται θαυμαστό γεγονός που καθόρισε τη ζωή του. Μια μέρα, ενώ κυνηγούσε ένα μεγάλο ελάφι στο δάσος, το ζώο στάθηκε και τον κοίταξε. Ανάμεσα στα κέρατά του εμφανίστηκε ένας φωτεινός Σταυρός με τον Εσταυρωμένο Χριστό και ο Πλακίδας άκουσε μια φωνή να του λέει: «Πλακίδα, γιατί με καταδιώκεις; Εγώ είμαι ο Χριστός, που με ευεργετείς χωρίς να το ξέρεις με τις καλές σου πράξεις». Μετά το όραμα, επέστρεψε συγκλονισμένος στο σπίτι του, διηγήθηκε το γεγονός στη σύζυγό του Τατιανή, η οποία του αποκάλυψε ότι είχε δει και εκείνη ανάλογο όνειρο το προηγούμενο βράδυ, και ολόκληρη η οικογένεια κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ρώμης Ανάκλητο. Ο Πλακίδας μετονομάστηκε σε Ευστάθιος, η σύζυγός του έλαβε το όνομα Θεοπίστη και τα δύο τους παιδιά Αγάπιος και Θεόπιστος.

Οπως του είχε προμηνύσει ο Κύριος, ο Ευστάθιος δοκιμάστηκε σκληρά για την πίστη του. Μια ξαφνική επιδημία χολέρας θανάτωσε τους δούλους και τα ζώα του, ενώ ληστές άρπαξαν όλη την τεράστια περιουσία του. Ετσι αναγκάστηκε να φύγει κρυφά για την Αίγυπτο. Κατά τη διάρκεια δε του ταξιδιού, βίωσε συνεχείς απώλειες και κακοτυχίες. Ο καπετάνιος του πλοίου κράτησε με τη βία τη Θεοπίστη, λιοντάρι άρπαξε τον έναν του γιο και λύκος τον άλλον, με τα παιδιά, ωστόσο, να σώζονται θαυματουργικά από βοσκούς και γεωργούς χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Ο ίδιος έζησε για 15 ολόκληρα χρόνια σε απομονωμένο χωριό, εργαζόμενος ως απλός φύλακας κτημάτων και υπομένοντας τα πάντα με ακλόνητη πίστη και ταπεινότητα.

Οταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δέχθηκε σφοδρή επίθεση από βαρβάρους, ο αυτοκράτορας Τραϊανός θυμήθηκε τον ικανό στρατηγό του, διέταξε να τον αναζητήσουν και, όταν τον βρήκαν, τον επανέφερε στο αξίωμά του. Ο Ευστάθιος οργάνωσε τότε τον στρατό και πέτυχε λαμπρές νίκες, ενώ, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, με θεϊκή παρέμβαση, αναγνώρισε και επανενώθηκε με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του, οι οποίοι υπηρετούσαν ως στρατιώτες. Η επιστροφή του, όμως, στη Ρώμη συνέπεσε με την άνοδο στον θρόνο του νέου αυτοκράτορα, του Αδριανού, ο οποίος διοργάνωσε μεγαλοπρεπείς γιορτές για τη στρατιωτική νίκη και κάλεσε τον Ευστάθιο να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνον αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας δημόσια ότι η νίκη ανήκει στον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό.

Οργισμένος ο αυτοκράτορας, διέταξε να ρίξουν τον Ευστάθιο και την οικογένειά του στα λιοντάρια στο αμφιθέατρο, αλλά τα άγρια θηρία τους πλησίασαν ημερότατα και δεν τους πείραξαν. Στη συνέχεια, καταδικάστηκαν στο μαρτύριο του πυρακτωμένου χάλκινου ταύρου, όπου, αφού προσευχήθηκαν και έψαλαν ύμνους, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Οταν άνοιξαν τον ταύρο, τα σώματά τους ήταν εντελώς ανέπαφα από τη φωτιά, σαν να κοιμούνταν, γεγονός που οδήγησε πολλούς ειδωλολάτρες να πιστέψουν στον Χριστό. Το μαρτύριό τους έλαβε χώρα το 118 και η Εκκλησία τιμά και τη μνήμη των μελών της οικογένειάς του Θεοπίστης, Αγαπίου και Θεοπίστου.

Ο Αγιος θεωρείται ο προστάτης των κυνηγών, το δε σύμβολο του ελαφιού με τον σταυρό στα κέρατα, που προέρχεται από το όραμά του, αποτελεί το χαρακτηριστικό λογότυπο του γνωστού γερμανικού λικέρ Jägermeister.

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