Μακρόν: Η συμφωνία ΗΠΑ - Δανίας για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία και το διεθνές δί

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και τη Γροιλανδία εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι το πλαίσιο που συμφωνήθηκε κατοχυρώνει πλήρως τη δανική κυριαρχία πάνω στο στρατηγικής σημασίας αρκτικό νησί και διασφαλίζει την προσήλωση στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Σε δηλώσεις του κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στο γαλλικό υπερπόντιο αρχιπέλαγος του Αγίου Πέτρου και Μικελόν, στις ακτές της Βόρειας Αμερικής, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εκτόνωση των εντάσεων. «Απλώς σημειώνω ότι η δανική κυριαρχία είναι σεβαστή, ότι το διεθνές δίκαιο είναι σεβαστό και ότι αυτό ζητούσαμε. Είναι λοιπόν καλό», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των τελευταίων μηνών.

Το παρασκήνιο της τριμερούς συνεννόησης

Η τοποθέτηση του Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στον απόηχο των ανακοινώσεων για την επίτευξη κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον, την Κοπεγχάγη και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας στο Νουούκ. Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονες τριβές στο παρελθόν, μετά τις επίμονες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικής πρόθεσης απόκτησης ή άσκησης διαρκούς ελέγχου στις δομές ασφαλείας του αρκτικού εδάφους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα συνεννόηση διευρύνει τη στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ και τις υποδομές επιτήρησης στην Αρκτική, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το καθεστώς της επικράτειας, το οποίο παραμένει υπό το στέμμα της Δανίας. Για την ευρωπαϊκή διπλωματία, η ρητή διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κοπεγχάγης αποτελούσε αδιαπραγμάτευτη γραμμή απέναντι σε οποιαδήποτε μονομερή αξίωση.

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