Λούβρο: Συνελήφθησαν δύο Γερμανοί που κόλλησαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα

Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία προκαλώντας φθορές στον τοίχο δίπλα στο αριστούργημα του Ντα Βίντσι στο Παρίσι, υποστηρίζοντας στις αρχές πως επρόκειτο για φάρσα.

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Λούβρο: Συνελήφθησαν δύο Γερμανοί που κόλλησαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν στο Λούβρο για τοποθέτηση δικών τους πινάκων με κολλητική ταινία κοντά στη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές στον τοίχο.
  • Οι δράστες δήλωσαν πως επρόκειτο για φάρσα και όχι για δολιοφθορά.
  • Η Μόνα Λίζα δεν υπέστη ζημιά, καθώς προστατεύεται από ειδικό υαλοπίνακα υψηλής ασφάλειας.
  • Οι δύο άνδρες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες αν το μουσείο υποβάλει μήνυση.
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Στη σύλληψη δύο Γερμανών υπηκόων προχώρησαν οι γαλλικές αρχές το Σάββατο στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όταν οι δράστες κατάφεραν να κρεμάσουν δικά τους έργα ζωγραφικής στον τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η διάσημη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές υλικές φθορές στον χώρο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην κατάμεστη αίθουσα των εκθέσεων (Salle des États). Οι δύο επισκέπτες έβγαλαν από τις αποσκευές τους δύο αυτοσχέδιους πίνακες και χρησιμοποίησαν ισχυρή κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν απευθείας πάνω στην επιφάνεια του τοίχου, σε κοντινή απόσταση από το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η θεματολογία των έργων ήταν τουλάχιστον ασυνήθιστη. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες ντυμένο με μεσαιωνική πανοπλία. Ο δεύτερος περιλάμβανε τα πορτρέτα και των δύο δραστών να ποζάρουν μαζί με μια γυναίκα.

Η αντίδραση του προσωπικού ασφαλείας υπήρξε άμεση. Οι φύλακες ακινητοποίησαν τους δύο άνδρες πριν προλάβουν να απομακρυνθούν και κάλεσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες ισχυρίστηκαν στην κατάθεσή τους πως δεν είχαν πρόθεση δολιοφθοράς, αλλά θέλησαν απλώς να κάνουν «μια πλάκα» μπροστά στους επισκέπτες.

Κι όμως, το εγχείρημα άφησε πίσω του ίχνη. Κατά την αφαίρεση της κολλητικής ταινίας από τους φύλακες, διαπιστώθηκαν μικρές φθορές στο επίχρισμα του τοίχου. Όπως ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση, η Μόνα Λίζα δεν διέτρεξε κανέναν κίνδυνο και δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά, καθώς προστατεύεται σταθερά από ειδικό υαλοπίνακα υψηλής ασφάλειας.

Οι δύο Γερμανοί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι από τις δικαστικές αρχές. Την ίδια ώρα, η παραμονή τους εκτός κρατητηρίου εξαρτάται από τις νομικές κινήσεις της διοίκησης του ιδρύματος. Εφόσον το Μουσείο του Λούβρου καταθέσει επίσημη μήνυση για τις φθορές, οι δύο νεαροί θα κληθούν να εμφανιστούν ενώπιον του εισαγγελέα στο Παρίσι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πρόκληση φθοράς σε ιστορικό κτίριο.

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