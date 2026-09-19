Τρελή πορεία λεωφορείου που έκλεψε 20χρονος - Μπήκε στο κέντρο της πόλης και έσπασε αυτοκίνητα

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Sutton Hill στο Telford της Βρετανίας, όταν ένας οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια το κατέλαβε και το οδήγησε στο κέντρο της πόλης σκορπώντας πανικό.

Στα πλάνα, φαίνεται ο πανικοβλημένος οδηγός να προσπαθεί να αποφύγει τον μαινόμενο άνδρα, ο οποίος του τραβάει τη γενειάδα.

Το βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα «The Sun» τράβηξε μία 19χρονη επιβάτης, η οποία προσπάθησε να παρέμβει.

African savage headbutts a bus driver in Shropshire before trying to find a weapon he'd been carrying in his pocket. The government tells us we all need to do our bit to look after these animals. pic.twitter.com/QYy1DGdeAy — welshman (@welshmaan) September 19, 2026

Οι φρικιαστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο φως της ημέρας, ενώ ο οδηγός ακούγεται να ζητά από τους περαστικούς να καλέσουν την αστυνομία με τον δράστη να προσπαθεί να του δώσει κεφαλιά.

Μετά, φάνηκε να αρπάζει το ταμείο και να το κουνάει προς τον οδηγό.

Στη συνέχεια, η νεαρή κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του τρελού, διακόπτοντάς τον και λέγοντάς του ότι θα καλούσε την αστυνομία. Με την προσοχή του στραμμένη πάνω της, ο οδηγός κατάφερε να σκαρφαλώσει από το σπασμένο παράθυρο της καμπίνας και να τρέξει.

Ωστόσο, στη συνέχεια τα πράγματα χειροτέρεψαν, καθώς ο άνδρας πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και το οδήγησε μέσα στην πόλη, ενώ σοκαρισμένοι μάρτυρες κυνηγούν το όχημα.

Φέρεται να οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου, αναγκάζοντας τρομοκρατημένους οδηγούς και πεζούς να σπεύδουν να φύγουν από το δρόμο του.

Το όχημα συγκρούστηκε με πολλά αυτοκίνητα, προτού οι αστυνομικοί καταφέρουν τελικά να το σταματήσουν.

Ένας άνδρας περίπου 20 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για ληστεία και επικίνδυνη οδήγηση και παραμένει υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ο οδηγός του λεωφορείου έλαβε ιατρική περίθαλψη από παραϊατρικό προσωπικό για ελαφρά τραύματα. Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε κανείς άλλος κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για αρκετές ώρες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπιζαν το περιστατικό, πριν ανοίξει ξανά γύρω στις 9.40 μ.μ.Όποιος διαθέτει βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, κάμερες κλειστού κυκλώματος, κινητό τηλέφωνο ή κουδούνι εισόδου από τις οδούς Court Street, Park Way ή High Street καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία.