Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 89-93: Η Βασίλισσα πήρε εκδίκηση και κατέκτησε το Supercup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε για την ανατροπή, όμως το λάθος του Μοντέρο στο τέλος έκρινε το παιχνίδι, με τη Ρεάλ να επικρατεί με 89-93 των και να κατακτά τη νεοσύστατη διοργάνωση της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο παρκέ της «Etihad Arena» με τους ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ, ενώ η Ρεάλ άρχισε με Καμπάτσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν και Ταβάρες. Σκληρό παιχνίδι με ένταση στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να υποπίπτουν σε αρκετά λάθη και συγκεκριμένα 5 στα πρώτα δύο λεπτά.

Με απίθανη πάσα, πίσω από την πλάτη του Καμπάτσο η Ρεάλ έκανε το 2-6 στον αιφνιδιασμό με λέι απ του Ντεκ, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με καλάθι του Γουόρντ για το 4-6 στα 6:04. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο για το 7-8, με τον Καμπαρό να απαντάει με το πρώτο εύστοχο της Ρεάλ για το 7-11. Το jumpshoot του Ντόρσεϊ και το καλάθι του Παπανικολάου έφεραν στα ίσα το παιχνίδι (11-11), ωστόσο η «Βασίλισσα» άρχισε να... τιμωρεί από τα 6,75 και εκμεταλλευόμενη τις κακές επιστροφές των Πειραιωτών έκανε το 12-20 με ένα επιμέρους σερί 1-9.

Με... αέρα 9 πόντων μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ (15-24), όμως ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό γήπεδο, ανέβασαν τις εντάσεις τους στο παιχνίδι και ψαλίδισαν τη διαφορά στους τρεις πόντους (24-27) με πέντε σερί του Φουρνιέ. Με ωραία διείσδυση ο Μαλεντόν έκανε το 24-31 και η Ρεάλ πήρε ξανά απόσταση, ενώ λίγο μετά ο Πραντίγια έφυγε στο transition, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +10 για το 27-37 στα μέσα της περιόδου.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πλησίασε με ένα ζευγάρι βολών του Μοντέρο (37-42) λίγο πριν το ημίχρονο, με τον Δομινικανό να φτάνει τους 8 πόντους, ενώ η διαφορά μειώθηκε στους 3 με καλάθι του Εντιάι στο ανοιχτό γήπεδο για το 41-44. Το απίθανο τρίποντο του Γιάντουνεν 4.8'' πριν το τέλος διαμόρφωσε το 41-47, ενώ λίγο μετά ο Κόρι Τζόσεφ ντύθηκε... ΜακΚίσικ και με τρομερό coast to coast λέι απ, πρόλαβε την κόρνα, κάνοντας το 43-47.

Άλλος Ολυμπιακός βγήκε από τα αποδυτήρια της «Etihad Arena», με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο, προσπερνώντας με ένα 7-0 σερί για το 50-47. Ο Ντεκ με δύο συνεχόμενα τρίποντα ανέκτησε το προβάδισμα για το 53-50, με τον Ντόρσεϊ να απαντά άμεσα, ευστοχώντας στο πρώτο του για την ισοπαλία (53-53). ΜακΙντάιρ και Γουόρντ συνδυάστηκαν μαεστρικά για το 59-56, ενώ ο Χολ στον αιφνιδιασμό έκανε το 61-56, αναγκάζοντας τον Πέδρο Μαρτίνεθ να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Ο Φελίζ απάντησε γρήγορα για το 65-62 ενώ μετά από κλέψιμο της Ρεάλ, ο Αμπάλντε πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το προσπέρασμα της «Βασίλισσας» με 68-69. Ο Χολ με παλικαρίσιο καλάθι έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά (70-69), όμως ο Ντάμιαν Τζόουνς διαμόρφωσε το 70-71. Ο Μοντέρο έκανε το 72-75 από τη γραμμή, με το οποίο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο.

Ένα 7-0 της Ρεάλ στην αρχή της τέταρτης περιόδου δημιούργησε απόσταση 10 πόντων (72-82), με τον Βεζένκοφ να "ξεκολλάει" την ομάδα του με ένα ζευγάρι εύστοχων βολών για το 74-82 και τον Μοντέρο με τρίποντο να κάνει το 77-82.

Τα περιθώρια άρχιζαν να στενεύουν αρκετά. Ο Βεζένκοφ έκανε αρχικά το 80-85 με τρίποντο, ενώ μετέπειτα με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 83-87 3:33' πριν τη λήξη του αγώνα.

Εκεί που οι Ισπανοί πήγαν να πάρουν ξανά απόσταση και να... τελειώσουν το παιχνίδι, ο Φουρνιέ μίλησε και με τρίποντο έκανε το 86-89. Ο Γάλλος το πήρε πάνω του και με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 89-91 1:15' πριν το φινάλε. Ολέθριο λάθος του Μοντέρο, ο οποίος πάτησε απρόσεκτα τη γραμμή

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

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