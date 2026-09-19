Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για το «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο» - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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- Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
- Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους, όπως η Αθηνάς μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, η Καραγιώργη Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναΐδος, η Αγίας Ειρήνης, η πλατεία Αγίων Ασωμάτων και η Ερμού σε καθορισμένα τμήματα.
- Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν προβλήματα.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις 20:00 του Σαββάτου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Ειδικότερα, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:
- στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
- στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,
- στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,
- στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,
- στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,
- στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
- στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.
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