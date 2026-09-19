Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για το «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο» - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Snapshot Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους, όπως η Αθηνάς μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, η Καραγιώργη Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναΐδος, η Αγίας Ειρήνης, η πλατεία Αγίων Ασωμάτων και η Ερμού σε καθορισμένα τμήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν προβλήματα. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις 20:00 του Σαββάτου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Ειδικότερα, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,

στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,

στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,

στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,

στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

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