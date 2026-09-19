Ο Τραμπ ανακοινώνει τη δημιουργία της «AI Force» - Φάρσα οι φόβοι για την τεχνητή υπερνοημοσύνη

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω νέων πιέσεων στο Κογκρέσο για νομοθετική δράση με σκοπό τη θέσπιση «προστατευτικών φραγμών» για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και της κοινής στάσης τεχνολογικών κολοσσών για την ξέφρενη εξέλιξή της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Τραμπ ανακοινώνει τη δημιουργία της «AI Force» - Φάρσα οι φόβοι για την τεχνητή υπερνοημοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία της «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης» και τον ορισμό ενός νέου «τσάρου» για την εποπτεία του κλάδου.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους φόβους για την υπερνοημοσύνη ως «φάρσα» και υποσχέθηκε να στηρίξει και να επιβλέψει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η ανακοίνωση γίνεται εν μέσω πιέσεων για νομοθετική ρύθμιση και κοινής στάσης τεχνολογικών εταιρειών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προγραμματίζει συζήτηση με τον Κινέζο πρωθυπουργό για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και δασμολογικά μέτρα.
  • Η νέα δύναμη θα αναζητά και θα αντιμετωπίζει κακές πρακτικές, χρησιμοποιώντας το υπάρχον ποινικό σύστημα.
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Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δημιουργεί μια νέα «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» και ορίζει έναν νέο «τσάρο», προκειμένου να αποτρέψει τον κλάδο από την υιοθέτηση κακών πρακτικών – αφού επανέλαβε με έμφαση ότι οι φόβοι για την υπερνοημοσύνη δεν είναι παρά μια ακόμη «φάρσα».

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω νέων πιέσεων στο Κογκρέσο για νομοθετική δράση με σκοπό τη θέσπιση «προστατευτικών φραγμών» για την τεχνητή νοημοσύνη, μετά από μια σειρά σοβαρών προειδοποιήσεων από ειδικούς του κλάδου.

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Ο Τραμπ ωστόσο συνέκρινε τον πανικό που επικρατεί γύρω από την ΤΝ με μια σειρά άλλων γεγονότων που έχει χαρακτηρίσει ως φάρσες, από την έρευνα για τη Ρωσία έως τους «άνδρες στα γυναικεία αθλήματα» και τις δύο διαδικασίες μομφής εναντίον του.

Στη συνέχεια, συνέκρινε την «τρελή επίθεση στα κέντρα δεδομένων» με μια προσπάθεια «που στοχεύει κατευθείαν στην τεχνητή νοημοσύνη».

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα καταπνίξουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτού του απίστευτου κλάδου. Αντίθετα, θα τον εκτιμήσουμε, θα τον βοηθήσουμε και θα τον προσέχουμε, καθώς μεγαλώνει! Ωστόσο, θα αναζητούμε και τα «άσχημα» μέσα από το υπάρχον σύστημα ποινικής δικαιοσύνης», έγραψε στο Truth Social.

«Για το σκοπό αυτό, δημιουργώ τη Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Force), όπως έκανα και με τη Διαστημική Δύναμη (Space Force), η οποία αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία κατά την πρώτη θητεία μου».

Ανέφερε ότι εξετάζει υποψηφίους «με υψηλό δείκτη νοημοσύνης» για τη θέση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δηλώσεις του έρχονται μια μέρα πριν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντηθεί με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, με τα δασμολογικά μέτρα και την τεχνητή νοημοσύνη να αναμένεται να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ο Μπέσεντ ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι δύο αξιωματούχοι θα συζητήσουν «τόσο τα μοντέλα ανοιχτού όσο και τα μοντέλα κλειστού βάρους» της τεχνητής νοημοσύνης.

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