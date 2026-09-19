Σέρρες: Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Στρυμονικό

Η φωτιά κατέκαψε πάνω από 200 στρέμματα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σέρρες: Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Στρυμονικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας για πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του δήμου Ηράκλειας Σερρών.
  • Η φωτιά κατέκαψε πάνω από 200 στρέμματα μικτής έκτασης κοντά στα Διόδια του Στρυμονικού.
  • Η γρήγορη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων και τοπικών αρχών απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενη δασική έκταση.
  • Η επέμβαση περιελάμβανε οχτώ αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων.
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Συνελήφθη ο οδηγός ενός βυτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Σερρών, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερρών Θεσσαλονίκης, κοντά στα Διόδια του Στρυμονικού και κατέκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, της περιφέρειας και των Δήμων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να αναχαιτίσει μια επικίνδυνη πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενη συμπαγή δασική έκταση.

Χάρη στον γρήγορο συντονισμό, την άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων (οχτώ αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο), αλλά και την προσπάθεια των πυροσβεστών, η απειλή εξουδετερώθηκε στο αρχικό της στάδιο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.

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