Όλυμπος: Διασώθηκε από την Πυροσβεστική νεαρός ορειβάτης που τραυματίστηκε

Ο 34χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Όλυμπος: Διασώθηκε από την Πυροσβεστική νεαρός ορειβάτης που τραυματίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 34χρονο αλλοδαπό πλησίον θέσης Σπηλιά Ιθακήσιου, στον Όλυμπο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:00. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 11 Πυροσβέστες με 3 Πυροσβεστικά οχήματα από την 2η και 8η ΕΜΑΚ καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο. Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Δείτε το βίντεο:

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