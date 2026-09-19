Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Snapshot Το Σάββατο 19/9 αναμένονται ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας με άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 20/9 προβλέπεται αστάθεια με μπόρες στην Ήπειρο, βόρεια Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται έντονα φαινόμενα με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανώς στην Αττική.

Στις 26-29/9 αναμένεται βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο που θα φέρει βροχές από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα, με σημαντικά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Snapshot powered by AI

Με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας, παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και δυτικής χώρας αναμένεται να κυλήσει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο (19/9), ενώ θα σημειωθεί νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και ίσως και της Πελοποννήσου κατά τις μεσημβρινές/απογευματινές ώρες. Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας θα συνεχιστεί αλλά σε χαμηλές συγκεντρώσεις στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 32, στην Ήπειρο από 13 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη από 11 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 30, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 14 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Το Σάββατο θα υπάρξει αστάθεια προς Κέρκυρα και Καλαμάτα και δυτικά, θα βγάλει κάποιες μπόρες. Από το μεσημέρι η αστάθεια θα μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Την Κυριακή Ήπειρος, βόρεια Θεσσαλία και Μακεδονία θα παρουσιάσουν αστάθεια με μεγάλη πιθανότητα για μπόρες, αλλά στη συνέχεια της ημέρας ο καιρός θα βελτιωθεί.

Τη Δευτέρα θα υπάρξουν μπόρες στα ορεινά και προς το βράδυ ενδέχεται τα φαινόμενα να γίνουν περισσότερα σε Μακεδονία και Θεσσαλία

Την Τρίτη δείχνει να επιδεινώνεται ο καιρός πρόσκαιρα σε μεγάλο κομμάτι της ηπερωτικής χώρας. Και στην Αττική ενδέχεται να υπάρξουν καιταιγίδες

Την Τετάρτη σε Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη θα σημειωθούν κάποια τοπικά φαινόμενα

Στις 23-24 του μηνός ο καιρός φαίνεται να είναι καλός, το ίδιο και στις 25/9.

Στις 26-27 πάει να δημιουργηθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή του Ιονίου το οποίο θα απλώσει τα βροχερά του πλοκάμια, όπως είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά, από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα και ίσως το διάστημα 26-27 θα πηγαινοέρχεται μια ανατολικά και μια δυτικά.

Στις 28-29 ο κύριος όγκος των βροχών θα είναι στη δυτική Ελλάδα και να επικρατήσει αυτό το σενάριο θα πάμε σε πολύ νερό στη Δυτική Ελλάδα.

Υπάρχει ένα σύστημα που κατεβαίνει από βόρεια Ευρώπη και θα φτάσει την Τρίτη προς Τετάρτη και θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης το διάστημα 25-26 ένα βαρομετρικό χαμηλό διαμορφώνεται στην Ιταλία και απλώνεται προς τη χώρα μας

Ακολουθούν και οι θερμοκρασίες:

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, το Σάββατο (19/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Την Κυριακή (20/9), στην Ήπειρο και τη Μακεδονία αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή και μεμονωμένων καταιγίδων. Αναφορικά με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

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