Φουρέιρα για Μαζωνάκη: «Γιώργο, δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ»

Snapshot Η Ελένη Φουρέιρα τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη δέκα ημέρες μετά τον θάνατό του, κατά την εμφάνισή της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

Τόνισε ότι ο Μαζωνάκης ήταν μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού και ένας άνθρωπος που ξεπέρασε τα στερεότυπα.

Απευθύνθηκε συμβολικά στον Μαζωνάκη λέγοντας ότι δεν έχει φύγει ποτέ και ότι θα τον αγαπά πάντα.

Αφιέρωσε στον Μαζωνάκη το τραγούδι «Alleluia», δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή για το κοινό. Snapshot powered by AI

Σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή επί σκηνής, η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου κατά την live εμφάνισή της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε με λόγια θαυμασμού και αγάπης για τον καλλιτέχνη, τον οποίο χαρακτήρισε μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και έναν άνθρωπο που δεν φοβήθηκε ποτέ να ξεφύγει από τα στερεότυπα.

«Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή και όχι μόνο λαϊκό... Τι λέω... Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα, έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα απευθύνθηκε συμβολικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας: «Γιώργο, σ' αγαπάμε και θα σ' αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ».

Αμέσως μετά του αφιέρωσε το τραγούδι «Alleluia», χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

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