Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Snapshot Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής διακόπτεται η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Κλειστοί θα είναι οι δρόμοι Αθηνάς (από Ευριπίδου έως Ερμού), Καρόλου Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Πλατείας Αγίων Ασωμάτων και της Ερμού.

Η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε χώρο πεζών και ποδηλατών με δωρεάν πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις για 24 ώρες.

Η ΕΛ.ΑΣ. προτρέπει τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες περιοχές για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μουσική, αθλητικές δραστηριότητες, παιδικά εργαστήρια, street art, νυχτερινές προβολές και υπαίθριο πάρτι. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο», που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι διακοπές κυκλοφορίας θα ξεκινήσουν στις 20:00 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 23:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνάς, από την Ευριπίδου έως την Ερμού και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Παράλληλα, κλειστές θα είναι καθ’ όλο το μήκος τους οι οδοί Καρόλου Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης.

Οι ρυθμίσεις αφορούν επίσης την Πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα από τη Σαρρή έως την Ερμού και στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και την Ερμού, από την Αγίων Ασωμάτων έως την Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους κατά τη διάρκεια των μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η Αθηνάς παραδίδεται στους πεζούς

Για ένα 24ωρο, η οδός Αθηνάς μετατρέπεται σε χώρο περιπάτου, ποδηλάτου, μουσικής, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι δράσεις αρχίζουν το βράδυ του Σαββάτου με ελεύθερο περίπατο στην Αθηνάς και υπαίθριο πάρτι, ενώ ακολουθούν νυχτερινές κινηματογραφικές προβολές. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ποδήλατο, skate, yoga, αθλητικές και παιδικές δραστηριότητες, street art, εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις.