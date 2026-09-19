Skytrax 2026: Singapore, η καλύτερη αεροπορική στον κόσμο -Οι κορυφαίες low cost κι άλλες διακρίσεις

Snapshot Η Singapore Airlines αναδείχθηκε κορυφαία αεροπορική εταιρεία για το 2026 στα βραβεία Skytrax, κατακτώντας τον τίτλο για έκτη φορά στην ιστορία τους.

Η Qatar Airways κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη εξάδα βρίσκονται επίσης οι Cathay Pacific, ANA, Turkish Airlines και Emirates.

Η Singapore Airlines διακρίθηκε επιπλέον στις κατηγορίες οικονομικής θέσης και τροφοδοσίας, ενώ η Qatar Airways κέρδισε βραβεία για business class, Wi-Fi και lounge business class.

Στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, οι κορυφαίες ήταν οι AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings και Iberia Express.

Η αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως γεωπολιτικές συγκρούσεις, αύξηση τιμών καυσίμων και καθυστερήσεις παραδόσεων νέων αεροσκαφών, αλλά η εμπειρία των επιβατών βελτιώνεται λόγω αυξημένου ανταγωνισμού. Snapshot powered by AI

Πόλεμοι, κλιματική κρίση, αυξημένο κόστος καυσίμων και περιστατικά που προκαλούν αναστάτωση στις πτήσεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την αεροπορική βιομηχανία. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες εταιρείες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους επιβάτες.

Στα ετήσια βραβεία Skytrax, που θεωρούνται από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο των αερομεταφορών, η Singapore Airlines αναδείχθηκε για το 2026 ως η κορυφαία αεροπορική εταιρεία στον κόσμο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο ξενοδοχείο Langham του Λονδίνου, όπου εκπρόσωποι των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών συγκεντρώθηκαν για την απονομή των βραβείων σε μια σειρά από κατηγορίες, μεταξύ άλλων για το Wi-Fi εν πτήσει, την καθαριότητα των αεροσκαφών, την ποιότητα των γευμάτων και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Έκτη πρωτιά για την Singapore

Για τη Singapore Airlines, πρόκειται για την έκτη κατάκτηση του κορυφαίου βραβείου στην 25ετή ιστορία των Skytrax World Airline Awards. Η εταιρεία είχε επικρατήσει επίσης το 2023, το 2018, καθώς και δύο φορές κατά τη δεκαετία του 2000.

Η Singapore Airlines πήρε έτσι το βραβείο από την Qatar Airways, η οποία είχε αναδειχθεί κορυφαία αεροπορική εταιρεία την προηγούμενη χρονιά και έχει κατακτήσει τον συγκεκριμένο τίτλο εννέα φορές μέσα στα τελευταία 15 χρόνια.

Στη δεύτερη θέση η Qatar Airways

Στην τελική κατάταξη, μετά τη Singapore Airlines βρέθηκε η Qatar Airways, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν η Cathay Pacific Airways, η All Nippon Airways (ANA), η Turkish Airlines και η Emirates.

Στις 20 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες περιλαμβάνονται επίσης οι Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, EVA Air, Qantas Airways, STARLUX Airlines, Lufthansa, Saudi Arabian Airlines, Iberia, Air Canada, Virgin Atlantic, Swiss International Air Lines και Thai Airways.

Η British Airways, η οποία στο παρελθόν είχε κατακτήσει την κορυφή, δεν κατάφερε να βρεθεί φέτος στην πρώτη 20άδα, ενώ οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες απουσίασαν από τη σχετική λίστα. Η Air Canada ήταν η μοναδική εταιρεία της Βόρειας Αμερικής που συμπεριλήφθηκε.

Οι διακρίσεις ανά κατηγορία

Η Singapore Airlines δεν περιορίστηκε στο κορυφαίο βραβείο, καθώς διακρίθηκε επίσης για την οικονομική θέση και την τροφοδοσία στην οικονομική θέση.

Η Qatar Airways αναδείχθηκε κορυφαία αεροπορική εταιρεία στη Μέση Ανατολή και απέσπασε επιπλέον βραβεία για την business class, το Wi-Fi εν πτήσει και το lounge business class.

Η Cathay Pacific ξεχώρισε για το πλήρωμα καμπίνας και το lounge πρώτης θέσης, ενώ η Air France απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη πρώτη θέση. Η EVA Air διακρίθηκε στην κατηγορία της premium οικονομικής θέσης.

Ιδιαίτερη ήταν και η επίδοση της ταϊβανέζικης STARLUX Airlines, η οποία εντάχθηκε στην κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών πέντε αστέρων της Skytrax και κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο για την καθαρότερη καμπίνα.

Οι κορυφαίες low cost

Στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, οι πέντε κορυφαίες ήταν οι AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings και Iberia Express.

Οι κορυφαίες αεροπορικές ανά περιοχή

Η Bangkok Airways αναδείχθηκε κορυφαία αεροπορική εταιρεία στην Ασία, αλλά και καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως.

Στην Αφρική επικράτησε η Ethiopian Airlines, στη Νότια Αμερική η LATAM, ενώ στην Ευρώπη η Turkish Airlines.

Στη Βόρεια Αμερική, την πρώτη θέση κατέκτησε η Air Canada, η οποία παράλληλα βραβεύτηκε για το καλύτερο δείπνο σε lounge business class.

Οι προκλήσεις για την αεροπορική βιομηχανία

Παρά το κλίμα γιορτής στην τελετή των βραβείων, τα στελέχη του κλάδου δεν έκρυψαν τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αεροπορική βιομηχανία.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων αεροσκαφών και οι εντάσεις στις διεθνείς σχέσεις βρέθηκαν μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Skytrax, Έντουαρντ Πλέιστεντ, σημείωσε πάντως ότι η εμπειρία των επιβατών εξακολουθεί να βελτιώνεται, κυρίως λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών.

«Η εμπειρία των επιβατών, που οφείλεται κυρίως στον ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό του κλάδου, βελτιώνεται συνεχώς», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNN.

Η μάχη για τους επιβάτες υψηλών απαιτήσεων

Στο επίκεντρο του ανταγωνισμού βρίσκεται πλέον σε μεγάλο βαθμό και η αγορά των premium ταξιδιών, με τις αεροπορικές εταιρείες να επενδύουν σημαντικά σε business και first class υπηρεσίες προκειμένου να προσελκύσουν επιβάτες με υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Air Canada, Μαρκ Νασρ, υπογράμμισε ότι ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και εντονότερος, την ώρα που το κόστος των καυσίμων αυξάνεται.

Όπως ανέφερε, οι εταιρείες που θα καταφέρουν να διατηρήσουν ισχυρή θέση στην αγορά θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες οι επιβάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή.

Η Air Canada, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζεται στον ισχυρό ισολογισμό της, στην πιστή πελατειακή της βάση και στο προσωπικό της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημερινές πιέσεις του κλάδου.

Αναλυτικά η πρώτη 20άδα