Ηράκλειο: Αγωνία για 78χρονο τουρίστα που αγνοείται - Το ρολόι του βρέθηκε στην παραλία

 Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαδέ για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή (18/9)

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Ηράκλειο: Αγωνία για 78χρονο τουρίστα που αγνοείται - Το ρολόι του βρέθηκε στην παραλία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αγνοείται 78χρονος Γάλλος τουρίστας που χάθηκε την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ στο Ηράκλειο.
  • Το ρολόι και άλλα προσωπικά αντικείμενα του ηλικιωμένου βρέθηκαν στην παραλία πριν ξεκινήσει η αναζήτηση.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού, ιδιώτες δύτες, ιδιωτικά σκάφη και drones.
  • Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα με κατάδυση και πτήσεις drone, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Ίκαρος της Πυροσβεστικής.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο αγνοούμενος παρά τις εκτεταμένες έρευνες στη θάλασσα και στην παραλία.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ.

Ο ηλικιωμένος είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του και διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 78χρονος φέρεται να άφησε προσωπικά του αντικείμενα πάνω σε ξαπλώστρα, μεταξύ των οποίων και το ρολόι του, πριν χαθούν τα ίχνη του.

Η σύζυγός του, βλέποντας ότι ο άνδρας δεν επέστρεφε, ενημέρωσε τις Αρχές και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Τα αντικείμενά του εντοπίστηκαν στην παραλία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί ο ίδιος.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτες και δύτες από την ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση ακόμη και περίπου στις 3 τα ξημερώματα, εξετάζοντας το υποθαλάσσιο τμήμα κοντά στην παραλία.

Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και μία λάντζα, ενώ στις έρευνες συνδράμει και ιδιώτης δύτης.

Drones «σαρώνουν» την περιοχή

Παράλληλα, εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και από αέρος. Drone εκτελεί συνεχείς πτήσεις πάνω από την περιοχή, προκειμένου να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον αγνοούμενο.

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Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Ομάδα Ίκαρος Drone της Πυροσβεστικής, ενισχύοντας τις έρευνες από αέρος.

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