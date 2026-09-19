Μητσοτάκης: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody’s επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας

Snapshot Η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε διπλά από τη Moody’s και τον οίκο Scope, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής.

Η αναβάθμιση υπογραμμίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε διεθνείς αβεβαιότητες.

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον παράδειγμα ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και μείωσης χρέους αντί για «σκουπίδια» ομόλογα.

Η αξιοπιστία και η σταθερότητα της χώρας αποτελούν βάση για βελτίωση των μισθών, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενίσχυση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση τονίζει τη συλλογική προσπάθεια των πολιτών ως κεντρικό στοιχείο για την πρόοδο της χώρας παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Στην ανάρτησή του αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

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