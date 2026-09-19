Τίνα Κασιδοκώστα: «Έτσι με "έφαγαν" τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά»

Η εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά, με κάταγμα δαχτύλου και τραύματα που χρειάστηκαν ράμματα, και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρης.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Τίνα Κασιδοκώστα: «Έτσι με "έφαγαν" τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο λυκόσκυλα της οικογένειας Τσιτσιπά επιτέθηκαν σε εργαζόμενη του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που ερευνούσε καταγγελία για προηγούμενη επίθεση των ίδιων ζώων.
  • Η εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά, με κάταγμα δαχτύλου και τραύματα που χρειάστηκαν ράμματα, και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρης.
  • Τα σκυλιά έχουν εμπλακεί σε προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης σε 13χρονο παιδί και ακόμη και στην ιδιοκτήτριά τους.
  • Τα ζώα εντοπίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτηνιατρείο και θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή που θα αποφασίσει για τη διαχείρισή τους.
  • Η εργαζόμενη δεν επιθυμεί να θανατωθούν τα σκυλιά, αλλά ζητά την απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον και φιλοξενία σε κατάλληλη πανσιόν με έξοδα των ιδιοκτητών.
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Στο σοβαρό περιστατικό επίθεσης από δύο σκύλους της οικογένειας Τσιτσιπά που σημειώθηκε στη Βουλιαγμένη, με θύμα εργαζόμενη του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, η οποία απασχολείται στο Τμήμα Αδέσποτων Ζώων, αναφέρθηκε η παθούσα με δηλώσεις της στην ΕΡΤ.

Η δημοτική υπάλληλος περιέγραψε τις στιγμές που έζησε, εξηγώντας πως βρέθηκε στην περιοχή προκειμένου να ερευνήσει καταγγελία για προηγούμενη επίθεση από τα ίδια ζώα.

Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από τον θείο της, ο οποίος είναι επίσης δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με την ίδια, δύο λυκόσκυλα είχαν επιτεθεί στη γάτα του και, στην προσπάθειά του να την προστατεύσει, εκείνος έβαλε το χέρι του μπροστά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από δάγκωμα.

Η εργαζόμενη μετέβη στο σημείο νωρίς το πρωί, πριν ακόμη ξεκινήσει η λειτουργία του τμήματος, προκειμένου να εντοπίσει τα δύο σκυλιά. Όπως περιέγραψε, μόλις τα ζώα την αντιλήφθηκαν, κινήθηκαν προς το μέρος της.

«Κατάλαβα ότι ήταν εκπαιδευμένα»

«Μόλις με είδαν, έτρεξαν κατευθείαν επάνω μου. Ευτυχώς είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί το ένα μου άρπαξε το χέρι και το άλλο με κύκλωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχοντας πολυετή εμπειρία στη φιλοζωία και στη διαχείριση ζώων, η γυναίκα προσπάθησε να μην κάνει απότομες κινήσεις, καθώς γνώριζε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει εντονότερη αντίδραση. Παρά την προσπάθειά της, τα δύο σκυλιά τη δάγκωσαν και την έριξαν στο έδαφος, πριν τελικά απομακρυνθούν.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ο προϊστάμενός της από το Τμήμα Αδέσποτων Ζώων, ο οποίος είχε βγει επίσης προς αναζήτηση των ζώων.

Στο Κέντρο Υγείας η εργαζόμενη - Υπέβαλε μήνυση

Η τραυματισμένη δημοτική υπάλληλος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μεταξύ άλλων, υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο και τραύματα που χρειάστηκαν ράμματα.

Στη συνέχεια, τα δύο σκυλιά εντοπίστηκαν, ενώ οι Αρχές έφτασαν και στην ιδιοκτήτριά τους, καθώς, σύμφωνα με την εργαζόμενη, γείτονες γνώριζαν πού κατοικεί η οικογένεια.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου η δημοτική υπάλληλος υπέβαλε μήνυση.

Η ίδια, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να θανατωθούν τα ζώα. «Δεν θέλω να θανατωθούν τα σκυλιά. Εσείς φταίτε», φέρεται να είπε στην ιδιοκτήτρια, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν ελεύθερα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά» - Τι υποστηρίζει η εργαζόμενη

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δημοτική υπάλληλος, τα συγκεκριμένα σκυλιά φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε άλλα περιστατικά. Όπως υποστήριξε, έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία τα ζώα έχουν δαγκώσει ακόμη και την ιδιοκτήτριά τους, ενώ έκανε λόγο και για επίθεση σε ένα 13χρονο παιδί.

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν γίνει και άλλες επιθέσεις και άλλα περιστατικά. Τα σκυλιά είναι επικίνδυνα, αλλά δεν φταίνε τα ζώα. Έχουν εκπαιδευτεί έτσι», ανέφερε.

Για την τύχη των δύο σκύλων, η εργαζόμενη εξήγησε ότι έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Τα ζώα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτηνιατρείο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν από την αρμόδια πενταμελή επιτροπή.

Η επιτροπή θα αποφασίσει για την περαιτέρω διαχείριση των ζώων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας προβλέπεται παραπομπή στην αρμόδια τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης των σκύλων από το συγκεκριμένο περιβάλλον και της φιλοξενίας τους σε κατάλληλη πανσιόν, με το κόστος, όπως είπε, να καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες τους για όσο διάστημα ζουν.

Όπως ανέφερε, και τα δύο σκυλιά συνδέονται με την ίδια οικογένεια και φέρονται να διαθέτουν ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ).

Τέλος, η εργαζόμενη ανέφερε ότι μέχρι τη στιγμή της συνέντευξής της δεν είχε υπάρξει κάποια επικοινωνία από την οικογένεια προκειμένου να της ζητηθεί συγγνώμη.

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