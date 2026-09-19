Χαλκιδική: Δύσκολες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που υπέστη ανακοπή στην αυλή του σχολείου του

Snapshot Ένας 17χρονος μαθητής υπέστη καρδιακή ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Οι διασώστες και ο γιατρός του Κέντρου Υγείας επανέφεραν τον μαθητή μετά από 50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή.

Τις επόμενες ώρες ο 17χρονος θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις για την επανεκτίμηση της κατάστασής του. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 17χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου που φοιτά στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9).

Ο 17χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε νέα σειρά εξετάσεων για να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Ο νεαρός μαθητής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και σωριάστηκε στο προαύλιο μπροστά στα έντρομα μάτια των συμμαθητών του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κι ο γιατρός του Κέντρου Υγείας και κατάφεραν να τον επαναφέρουν κάνοντας ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά, ενώ χρησιμοποίησαν κι απινιδωτή.

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