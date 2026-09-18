Χαλκιδική: Λιποθύμησε έξω από το σχολείο του 17χρονος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε
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- Ένας 17χρονος λιποθύμησε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής.
- Ο νεαρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.
- Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.
- Λόγω της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.
Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο διακομίστηκε σήμερα το πρωί ένας 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από σχολείο στη Χαλκιδική.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με το thestival.gr, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.
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