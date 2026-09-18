Σέρρες: Φωτιά στις πράνες της Εγνατίας στο Στρυμονικό - Επιχειρούν 2 εναέρια μέσα
Η φωτιά καίει σε έκταση με ξερά χόρτα λίγο πριν τα διόδια
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- Φωτιά ξέσπασε στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στον σταθμό διοδίων Στρυμονικού σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση.
- Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρες ομάδες, 9 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο για ρίψεις νερού.
- Υδροφόρες ΟΤΑ παρέχουν συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς.
- Η κινητοποίηση αποσκοπεί στον περιορισμό και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε πρανές της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν από τον σταθμό διοδίων του Στρυμονικού, στις Σέρρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση, κοντά στο οδόστρωμα.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί.
Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο για να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού από αέρος, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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