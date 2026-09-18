Μεγάλη φωτιά στου Ρέντη - Καίγονται λάστιχα και παλέτες

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στου Ρέντη, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, σε χώρο απορριμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αποθήκη σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά, όπως λάστιχα και παλέτες. Παράλληλα, στο σημείο υπάρχει έντονη και ξηρή βλάστηση, η οποία ενισχύει την ένταση της φωτιάς.

Η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Επίσης ο Δήμος Ρέντη κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.