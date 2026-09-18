Χαρδαλιάς: «Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια πιο ισχυρή Ευρώπη»

Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και την οικονομία είναι αναγκαία για μια ισχυρή Ευρώπη.

Η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει πολιτικές ισότητας με έμφαση στη γυναικεία συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης και έχει θεσμοθετήσει την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί κοινωνικές δομές για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και προωθεί τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας συμμετέχει ενεργά σε θεσμικές αλλαγές της Αυτοδιοίκησης με στόχο την ισότιμη εκπροσώπηση και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας.

Η Φθινοπωρινή Ακαδημία του EPP Women στην Αθήνα εστιάζει στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική και την οικονομία και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και την οικονομία, ως βασική προϋπόθεση για μια πιο ισχυρή Ενωμένη Ευρώπη, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Νίκος Χαρδαλιάς, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην Φθινοπωρινή Ακαδημίας της Οργάνωσης Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία φέτος φιλοξενείται στην Αθήνα.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διαφύλαξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου ζωής που εδράζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την ισότητα των φύλων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου.

«Η αξιοποίηση της δύναμης και των ικανοτήτων των Ευρωπαίων γυναικών αποτελεί όχι απλά πολιτικό στόχο και διακύβευμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής, σημείωσε ότι οι γυναίκες αποτελούν «πολλαπλασιαστή ισχύος της τοπικής μας κοινωνίας», επισημαίνοντας πως η Περιφερειακή Αρχή εφαρμόζει «πολιτικές ισότητας που δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης», με ισότιμη παρουσία στο διοικητικό της σχήμα.

Όπως ανέφερε, έχει υπογράψει ως Περιφερειάρχης την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, ενώ με προσωπική πρωτοβουλία του θεσμοθετήθηκε, έπειτα από πολλά χρόνια, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ), με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Χριστίνα Κεφαλογιάννη. Υπογράμμισε μάλιστα, ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες δομές των 66 Δήμων της Αττικής, με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση συγκεκριμένων σχεδίων ισότητας.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι μέσω ευρωπαϊκών πόρων χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια κοινωνικές δομές για γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική εκμετάλλευση, ενισχύεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα και υποστηρίζονται δομές που διευκολύνουν την πρόσβαση των εργαζόμενων γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στον ενεργό ρόλο της ΠΕΠΙΣ στις θεσμικές αλλαγές για την Αυτοδιοίκηση, με προτάσεις για δείκτες αξιολόγησης πολιτικών ισότητας, ενεργά σχέδια δράσης και ουσιαστικότερη εκπροσώπηση των δύο φύλων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς έθεσε ως κοινό ευρωπαϊκό στόχο «μια Ευρώπη δίκαιη, ανταγωνιστική και δημοκρατική» και κατέληξε: «Τον στόχο αυτό μπορούμε να τον πετύχουμε, αν αξιοποιήσουμε το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας: τις γυναίκες μας».

Στις εργασίες της Ακαδημίας απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Πρόεδρο της Πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio και με την Πρόεδρο του EPP Women Maired McGuiness.

Στο επίκεντρο οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις και η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας

Η Φθινοπωρινή Ακαδημία του EPP Women, που φέτος φιλοξενείται στην Αθήνα από τις 17 έως τις 19 Σεπτεμβρίου με κεντρική θεματική «Αξιοποιώντας τη δύναμη των γυναικών – Απαντώντας στις προκλήσεις της Ευρώπης και στις ανησυχίες των Ευρωπαίων ψηφοφόρων», αποτελεί έναν ετήσιο πολιτικό και εκπαιδευτικό θεσμό της γυναικείας οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική και την οικονομία, παράλληλα με έναν ευρύ διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Στις θεματικές συνεδρίες εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση, οι δεξιότητες και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η άμυνα και η τεχνολογία, καθώς και ζητήματα ισότητας των φύλων, στέγασης, δημογραφικού, υγειονομικής περίθαλψης, επισιτιστικής ασφάλειας και χρήσεων γης.

Στις εργασίες συμμετέχουν εκπρόσωποι και ευρωβουλευτές από την Ελλάδα και σειρά ευρωπαϊκών χωρών, ενώ στο πλαίσιο της φετινής Ακαδημίας έχει προγραμματιστεί κλειστή συνεδρίαση στελεχών για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του EPP Women για την περίοδο 2026–2028, με έμφαση στην προώθηση περισσότερων γυναικών σε πολιτικές υποψηφιότητες και στην οριστικοποίηση των συμπερασμάτων της διοργάνωσης.

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