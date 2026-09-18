Φιλιππίνες: 6 νεκροί μαθητές και 17 τραυματίες στην ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Ο δράστης ήταν συμμαθητής των θυμάτων και βρήκε το όπλο σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Φιλιππίνες: 6 νεκροί μαθητές και 17 τραυματίες στην ένοπλη επίθεση σε σχολείο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έξι μαθητές σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες, ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε.
  • Ο δράστης ήταν συμμαθητής των θυμάτων και χρησιμοποίησε πιστόλι 9 χιλιοστών που πήρε από το σπίτι του.
  • Ο μαθητής είχε εκφράσει σε φίλους του την πρόθεση να πραγματοποιήσει την επίθεση μετά το μεσημεριανό γεύμα.
  • Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα με τη συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και έχουν στείλει κοινωνικούς λειτουργούς για υποστήριξη των μαθητών και οικογενειών.
  • Οι Φιλιππίνες είχαν ήδη διεξαγάγει ασκήσεις ετοιμότητας για ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία μετά από δύο παρόμοια περιστατικά το καλοκαίρι.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον έξι μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για τρεις νεκρούς σ' αυτή την τρίτη, από τον Ιούνιο, ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη χώρα

Ο ένοπλος συγκαταλέγεται στους νεκρούς, καθώς μετά την επίθεση αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης των Φιλιππίνων.

Επικαλούμενο υπεύθυνους, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι γύρω στη 1:30 μ.μ τοπική ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Λυκείου Μπάνγκα, που βρίσκεται στην επαρχία Νότιου Κοταμπάτο στο νησί Μιντανάο.

«Ένα αγόρι και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν και οι δύο μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου», δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP ο Ριζάλι Ντέντελ, μέλος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Ρεϊνάλντο Ταμάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο δράστης ήταν συμμαθητής των θυμάτων, ότι χρησιμοποίησε ένα «πολύ καλά συντηρημένο» πιστόλι 9 χιλιοστών και ότι έδρασε μόνος του. Ο δήμαρχος της Μπάνγκα, ο Άλμπερτ Παλένσια, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι ο ύποπτος, γιος αξιωματούχων του υπουργείου Παιδείας, είχε πάρει το όπλο από ένα χρηματοκιβώτιο στο σπίτι.

Πρόσθεσε ότι ο μαθητής είχε μιλήσει σε δύο φίλους του για την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει την επίθεση «αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα». Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ηλικία του δράστη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για πιθανές ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Ο Παλένσια ανέφερε την Παρασκευή ότι οι γονείς του δράστη της Μπάνγκα είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις ασκήσεις. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία στην έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Στον τόπο της επίθεσης βρίσκονται κοινωνικοί λειτουργοί για να προσφέρουν στήριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Πλεύρης είχε ιδρύσει σωματείο με τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο Μαζωνάκη

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός μήνας του μέλιτος: Νεόνυμφη τυλίγεται στις φλόγες στη διάρκεια μπάρμπεκιου

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στου Ρέντη - Καίγονται λάστιχα και παλέτες

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 13χρονος μαχαίρωσε την καθηγήτριά του μέσα σε σχολείο - Υπέστη σοκ η γυναίκα

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από το EPP Women Autumn Academy: «Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια πιο ισχυρή Ευρώπη»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ίντερπολ: Ταυτοποιήθηκαν 126 μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας»

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Σοκαρισμένα αλλά καλά στην υγεία τους» τα νήπια που ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: 6 νεκροί μαθητές στην ένοπλη επίθεση σε σχολείο - Γιος αξιωματούχων του υπουργείου Παιδείας ο δράστης

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ήταν φεμινίστρια πριν το «Me Too»

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Ομαδικός βιασμός 16χρονης - Την σκότωσαν και την άφησαν να φαγωθεί από σκυλιά

14:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φορέσαμε το νέο Huawei Watch GT 7 Pro στο Μόναχο και είδαμε τι σημαίνει πραγματικά «smartwatch»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνική απάτη στην Πέλλα, της πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ακυρώθηκαν τα μαθήματα στο σχολείο της 16χρονης που πέθανε - Το απόγευμα η κηδεία της

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση σε τζαμί στη διάρκεια της προσευχής - 16 νεκροί και 50 τραυματίες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς βρέθηκε σε ραντεβού για υπνοθεραπεία - Το σεμινάριο των 350 ευρώ και η σχέση με τη γιατρό

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του: Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα

13:29WHAT THE FACT

Καβούρι «νίντζα» κρατάει λεπίδα - Το βίντεο με 900.000 likes

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ο Πούτιν σχεδιάζει επίθεση με drones ή πυραύλους εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

10:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα τον αντικαταστήσει στο «The Voice»

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

11:41LIFESTYLE

MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

12:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απολογία της αθλήτριας Hyrox για τη διάρροια την ώρα του αγώνα: Viral οι «λερωμένες» εικόνες της

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Είχε συμβάλλει για να νιώσουμε περήφανοι ως Έλληνες

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Σοκαρισμένα αλλά καλά στην υγεία τους» τα νήπια που ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ακυρώθηκαν τα μαθήματα στο σχολείο της 16χρονης που πέθανε - Το απόγευμα η κηδεία της

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς βρέθηκε σε ραντεβού για υπνοθεραπεία - Το σεμινάριο των 350 ευρώ και η σχέση με τη γιατρό

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στου Ρέντη - Καίγονται λάστιχα και παλέτες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Ομαδικός βιασμός 16χρονης - Την σκότωσαν και την άφησαν να φαγωθεί από σκυλιά

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Γεωργιάδης: Έτσι θα λειτουργεί το medwatch που θα ελέγχει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών - Έχει μεγάλη ευθύνη η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης»

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ