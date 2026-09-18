Τασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο»

Στη μακρά διαδρομή και την έντονη παρουσία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στον δημόσιο βίο της χώρας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατό της.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στη δράση της για την ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και στην κοινωνική της προσφορά, χαρακτηρίζοντάς την πάνω απ’ όλα «ενεργή πολίτη». Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή της, μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, στις αλλαγές του οικογενειακού δικαίου και στη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας.

Σε ολόκληρη τη μακρά της διαδρομή αναζήτησε διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα της εποχής της, με βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο. Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Μεγάλωσε μέσα στην πολιτική, αναλαμβάνοντας, όπως έλεγε, μόνο τις υποθέσεις στις οποίες μπορούσε να πιστέψει. Ενδιαφέρθηκε για την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον αντικαρκινικό αγώνα, την αντιμετώπιση της φυματίωσης και της πολιομυελίτιδας, για τη στήριξη των σχολικών συσσιτίων και των πιο ευάλωτων πολιτών.

Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Υπήρξε σύζυγος Πρωθυπουργού και μητέρα Πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της.

Με την πλούσια δράση της στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος και την επιρροή της στη δημόσια πολιτική, στήριξε και ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την τομή στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

Η παρουσία της υπήρξε εξίσου δυναμική και πέρα από τα εθνικά σύνορα, με διεθνείς παρεμβάσεις και λόγο θαρραλέο.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και στους οικείους της.

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