ΠΑΣΟΚ: Ο Πλεύρης είχε ιδρύσει σωματείο με τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο Μαζωνάκη

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα προς τον Θάνο Πλεύρη για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωριμία του Πλεύρη με τους γιατρούς χρονολογείται από το 2012 και όχι από προσωπικό πρόβλημα υγείας, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος.

Ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί ήταν ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο» το 2012.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά διευκρινίσεις για το αν ο Πλεύρης γνώριζε τις παράνομες ιατρικές πράξεις που φέρεται να εκτελούσαν οι γιατροί.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν την κοινή συμμετοχή του Πλεύρη και των γιατρών στην ίδρυση του σωματείου. Snapshot powered by AI

Ερωτήματα προς τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θέτει το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η γνωριμία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, με αφορμή προσωπικό πρόβλημα υγείας, αλλά το 2012.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί φέρονται να ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

«Όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ συνοδεύει την ανακοίνωσή του με έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν την ίδρυση του συγκεκριμένου σωματείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:



«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής.

Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις»

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