Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Η χώρα επιστρέφει σε καλοκαιρινό μοτίβο με ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες.

Το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα αυξάνονται οι πιθανότητες έντονης αστάθειας και καταιγίδων λόγω εισόδου ψυχρής αέριας μάζας.

Από το απόγευμα της Δευτέρας ο καιρός θα αλλάξει προς φθινοπωρινό με αυξημένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο θα γίνει αισθητή μέσα στην εβδομάδα και απαιτεί προσοχή σε περιοχές με έντονες καιρικές μεταβολές. Snapshot powered by AI

Η χώρα επιστρέφει σε καλοκαιρινό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, με ήπιες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια να επικρατούν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το βόρειο τμήμα της Ελλάδας.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ωστόσο, θα παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας σε μη αστικοποιημένες περιοχές, με δροσιά ή και ψύχρα.

Παρά την κυριαρχία του ήλιου, το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Το βοριαδάκι θα συνεχίσει να πνέει στο Αιγαίο, χωρίς να προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς οι εντάσεις του δεν θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Αλλάζει ο καιρός

Οι πιθανότητες για έντονη αστάθεια και καταιγίδες αυξάνονται σημαντικά την Κυριακή και ειδικά τη Δευτέρα, λόγω της εισόδου ψυχρής αέριας μάζας στη χώρα. Τη Δευτέρα το απόγευμα και τη νύχτα, οι καταιγίδες αναμένεται να είναι πιο οργανωμένες και έντονες, με τον υδράργυρο να παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα της Δευτέρας ο καιρός θα αλλάξει προς φθινοπωρινό, με αυξημένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Συνολικά, η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο θα γίνει αισθητή μέσα στην εβδομάδα, με διακυμάνσεις που απαιτούν προσοχή, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη αστάθεια και έντονες βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 και στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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