Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και νέα άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή

Snapshot Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ορεινά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Την Κυριακή θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, με σταθερή θερμοκρασία και ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τη Δευτέρα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά ορεινά, με περιορισμένη ορατότητα στα βορειοδυτικά και σταθερούς βοριάδες 3-6 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 14 – 28°C

Κεντρική Μακεδονία: 14 – 30°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 28°C

Ήπειρος: 12 – 31°C

Θεσσαλία: 14 – 30°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 30°C

Δυτική Στερεά: 19 – 31°C

Δυτική Πελοπόννησος: 17 – 29°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 29°C

Κυκλάδες: 21 – 27°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 19 – 31°C

Κρήτη: 20 – 27°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 28°C

Δωδεκάνησα: 21 – 28°C

Αττική: 19 – 30°C

Θεσσαλονίκη: 17 – 28°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 και στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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