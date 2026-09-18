Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και νέα άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Newsroom

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και νέα άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή
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  • Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ορεινά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά.
  • Την Κυριακή θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, με σταθερή θερμοκρασία και ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Τη Δευτέρα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά ορεινά, με περιορισμένη ορατότητα στα βορειοδυτικά και σταθερούς βοριάδες 3-6 μποφόρ.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 14 – 28°C

Κεντρική Μακεδονία: 14 – 30°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 28°C

Ήπειρος: 12 – 31°C

Θεσσαλία: 14 – 30°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 30°C

Δυτική Στερεά: 19 – 31°C

Δυτική Πελοπόννησος: 17 – 29°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 29°C

Κυκλάδες: 21 – 27°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 19 – 31°C

Κρήτη: 20 – 27°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 28°C

Δωδεκάνησα: 21 – 28°C

Αττική: 19 – 30°C

Θεσσαλονίκη: 17 – 28°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 και στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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