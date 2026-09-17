Γεωργιάδης στο Βόλο: «Εμπρός λαέ μην σκύβεις το κεφάλι, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει»

Γνωστό σύνθημα αριστερών πεποιθήσεων φώναξε από το Βόλο ο Άδωνις Γεωργιάδης τρολάροντας όσους τον περίμεναν για να διαμαρτυρηθούν και στη συνέχεια ανήρτησε το σχετικό βίντεο.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, με σχόλιο «ο χαμός» ο υπουργός Υγείας ανέβασε στιγμιότυπο από τη στιγμή που συνδικαλιστές τον υποδέχονται στο νοσοκομείο του Βόλου φωνάζοντας «Εμπρός λαέ μην σκύβεις το κεφάλι» με τον κ. Γεωργιάδη να τους συνοδεύει. «Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός πριν βγει από το όχημα που τον μετέφερε, ενώ είχε και σύντομο διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές ρωτώντας σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν κενά.

Στην απάντηση ότι υπάρχουν κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι έχουν έρθει 7 νέοι γιατροί, ενώ κληθείς να ελέγξει εκ νέου τα στοιχεία, ο υπουργός τσέκαρε μέσω του κινητού του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 το νοσοκομείο Βόλου είχε προϋπολογισμό 16,83 εκατ. και τώρα έχει 31,12 εκατ. ευρώ , «έχει δηλαδή διπλασιαστεί» είπε χαρακτηριστικά.

Για τους εργαζόμενους είπε ότι από τους 776 που υπηρετούσαν το 2019 σήμερα είναι 822, δηλαδή 46 άνθρωποι παραπάνω. «Γιατί δεν φωνάζατε το '18 και το '19;», είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.

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