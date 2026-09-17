Ο βασιλιάς Κάρολος προειδοποίησε για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» αν το AI πέσει σε λάθος χέρια

Ο Βρετανός μονάχης υποδέχτηκε τους συνιδρυτές της Nvidia και της DeepMind, μαζί με στελέχη από την OpenAI και την Anthropic σε μία έκτακτη Σύνοδο για το ΑΙ στη Σκωτία

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ο βασιλιάς Κάρολος προειδοποίησε για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» αν το AI πέσει σε λάθος χέρια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας προειδοποίησε σήμερα κορυφαία στελέχη των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» που ενέχεται να προκύψουν, εάν η τεχνολογία πέσει σε λάθος χέρια, με πιθανές καταστροφικές συνέπειες, λέγοντας ότι χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας πριν να είναι «πολύ αργά».

Ο Βρετανός μονάχης υποδέχτηκε τους συνιδρυτές της Nvidia και της DeepMind, μαζί με στελέχη από την OpenAI και την Anthropic σε μία έκτακτη Σύνοδο για το ΑΙ στη Σκωτία, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι προσπάθειες για ασφάλεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπολείπονται της ανάπτυξης όλο και πιο ισχυρών συστημάτων.

Ο βασιλιάς Κάρολος είπε πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και να σώσει ζωές, ιδιαίτερα στις βιοεπιστήμες και την ιατρική. Όμως οι δημιουργοί της προειδοποιούν όλο και περισσότερο ότι θα μπορούσε να αναπτύξει πιο «σκοτεινές» δυνατότητες, «ίσως ακόμη και να αφαιρέσει ζωή», είπε.

«Φαίνεται να υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εξετάσουμε τους υπαρξιακούς κινδύνους τέτοιων τεχνολογιών όταν πέφτουν σε λάθος χέρια, και χρησιμοποιούνται με πιθανούς καταστροφικούς τρόπους», συνέχισε ο βασιλιάς στις εισαγωγικές του δηλώσεις προς τους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στους χώρους του Οίκου Ντάμφρις.

«Οπωσδήποτε, χρειαζόμαστε επαρκή μέσα ελέγχου πριν να είναι πολύ αργά».

Στην έκτακτη Σύνοδο συμμετείχαν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο ιδρυτής και πρόεδρος της DeepMind της Google Ντέμης Χασάμπης, η οικονομική διευθύντρια της OpenAI Σάρα Φράιαρ και ο Βρετανός υπουργός για την Τεχνητή Νοημοσύνη Κανίσκα Νάραγιαν.

Jensen Huang,Charles III

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας με τον ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ

Pool PA

Η έντονη ανησυχία που επικρατεί για την ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης πυροδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, μια ομάδα αυτόνομων πρακτόρων AI που είχε αναπτύξει η OpenAI κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα της Hugging Face, μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες υποδομής στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πράκτορες της OpenAI εισέβαλαν στα συστήματα της Hugging Face, κλέβοντας δεδομένα, αποκτώντας τον έλεγχο ενός διακομιστή και προσπαθώντας να καλύψουν τα ίχνη τους. Αυτό το περιστατικό και ένα άλλο παρόμοιο συμβάν εντός της OpenAI λίγο αργότερα — προκάλεσε φόβους για το πόσο γρήγορα οι μηχανές θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

Ως αποτέλεσμα, ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή 3.800 λέξεων στις 12 Σεπτεμβρίου ζητώντας πιο αργή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτήν την επιστολή, αναφέρθηκε στο περιστατικό με την Hugging Face, τονίζοντας ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι τα τρέχοντα μοντέλα AI είναι ολοένα και πιο ικανά να δημιουργήσουν από μόνα τους την επόμενη γενιά εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Αμοντέι είπε ότι η δυναμική, γνωστή ως αναδρομική αυτοβελτίωση, «θα μπορούσε να ξεπεράσει την ικανότητά μας να κατανοούμε και να ελέγχουμε αυτά τα συστήματα» εάν δεν ελεγχθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικό βήμα»: Ο Τραμπ προαναγγέλλει αμερικανική στρατιωτική βάση στην Πολωνία - Το παρασκήνιο της συμφωνίας

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εισροή υδάτων σε καταμαράν – Σώοι οι 10 επιβαίνοντες

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Οικογενειακός «πόλεμος» για τα «καταραμένα» κοσμήματα του αρραβώνα

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MARC: Μικρή άνοδος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ελαφρά πτώση για ΕΛΑΣ και απώλειες για την Ελπίδα

20:34ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ρωσία θα επιτεθεί με πυραύλους και drones και θα ισχυρισθεί ότι ήταν ''ατύχημα''» - Τι εκτιμούν οι Μυστικές Υπηρεσίες της Πολωνίας

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: 16χρονη έπεσε από ταράτσα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος προειδοποίησε για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» αν το AI πέσει σε λάθος χέρια

20:12LIFESTYLE

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Οι τρυφερές ευχές στην κόρη της Σοφία για την ονομαστική της εορτή

20:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αρκαλοχώρι: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Αστυνομικό Τμήμα - Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο και αστυνομικό

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

19:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ» (vids)

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας: «Από τους μεγαλύτερους ηγέτες και οραματιστές ο Παύλος Γιαννακόπουλος» (vid)

19:49ΕΘΝΙΚΑ

Τρία χρόνια από την τραγωδία στη Λιβύη: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής με πέντε Έλληνες νεκρούς

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Τον επανέφεραν οι γιατροί μετά από ανακοπή

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα για ΝΔ, «φρένο» για Τσίπρα και άνοδο για ΠΑΣΟΚ

19:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1: Σόου με απίθανο Μάνταλο – «Μετρίασε» τη γιορτή ο τραυματισμός του Βάργκα

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Γερμανία: Τρίτος θάνατος από «ελονοσία του αεροδρομίου» στην Φρανκφούρτη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: «Το τουρνουά είναι αφιερωμένο σε έναν από τους καλύτερους ανθρώπους του μπάσκετ» (vid)

19:19LIFESTYLE

Δύο μαύρα πουκάμισα: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

16:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τα παράξενα του φθινοπώρου - 30 βαθμοί στη Λαμία, 6 στη Φλώρινα - Στα Κύθηρα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμων

15:51ΕΛΛΑΔΑ

«Μου δώσατε πίσω την ζωή - Είχα ξεχάσει πώς είναι να μην πονάς»: Η συγκλονιστική μαρτυρία νεαρής καθηγήτριας για τον γιατρό που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην ΕΕ - «Εσείς θα χάσετε, όχι εμείς»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα για ΝΔ, «φρένο» για Τσίπρα και άνοδο για ΠΑΣΟΚ

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ-Τι είπε για Τουρκία, επίδομα θέρμανσης, εκλογές

20:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αρκαλοχώρι: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Αστυνομικό Τμήμα - Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο και αστυνομικό

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπαράζει καρδιές ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω, πιστεύω στη Δικαιοσύνη»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Μου έβαλαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι»

15:50ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό παραλήρημα στην Τουρκία: Πώς παρουσιάζουν την μεταφορά 2000 κομάντος απέναντι από τη Σάμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ