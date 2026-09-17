Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου

Να σημειωθεί πως από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε η είδηση της μεταγωγής της Ιωάννας Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού υπήρξαν άμεσα αντιδράσεις από τις άλλες κρατούμενες

Κατερίνα Ρίστα

Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παιδοκτόνος του Πύργου μεταφέρθηκε στις φυλακές του Ελαιώνα, απελευθερώνοντας το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό, το οποίο θα καταλάβει η Ιωάννα Γάκα.
  • Η Ιωάννα Γάκα κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε παράνομη κλινική, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τις άλλες κρατούμενες στον Κορυδαλλό.
  • Οι κρατούμενες εκφράζουν έντονη δυσφορία για τη συγκατοίκηση με την Ιωάννα Γάκα λόγω της εκτίμησής τους στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επισκεφθεί τις φυλακές και τραγούδησε για αυτές το 2023.
  • Η επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημαντικό συναισθηματικό αντίκτυπο στις κρατούμενες, που τον υποδέχτηκαν θερμά και διατήρησαν θετικές αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα.
  • Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα εντείνουν την ένταση στις φυλακές, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που είχαν οι κρατούμενες με τον τραγουδιστή.
Snapshot powered by AI

Νέο... ένοικο αποκτά το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό, καθώς η παιδοκτόνος του Πύργου, η οποία σκότωσε τέσσερα μωρα και κατηγορείται και για τη δολοφονία ενός πέμπτου, αναχώρησε για τις φυλακές του Ελαιώνα και τη θέση της στη γυναικεία πτέρυγα θα πάρει η Ιωάννα Γάκα.

Η γιατρός κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου στην παράνομη κλινική που διατηρούσε, με τον τραγουδιστή να παθαίνει ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται γυναίκες οι οποίος κατηγορούνται για κακοποίηση παιδιών ενώ να θυμίσουμε πως δίπλα από το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, κρατείται η μητέρα του μικρού Άγγελού, ο οποίος είχε βρει φρικτό θάνατο από τα χτυπήματα της ίδιας και του συντρόφου της.

Να σημειωθεί πως από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε η είδηση της μεταγωγής της Ιωάννας Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού υπήρξαν άμεσα αντιδράσεις από τις άλλες κρατούμενες, καθώς καμία δεν έδειξε διάθεση... συγκατοίκησης με τη γιατρό.

Ρόλο σε αυτό έπαιξε η συναυλία που είχε δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2023 στις φυλακές, με τον τραγουδιστή να γίνεται άμεσα αγαπητός από όλες τις έγκλειστες.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023, όπου τραγούδησε για τις κρατούμενες και πέρασε χρόνο μαζί τους. Η επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και είχε αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για τις γυναίκες που βρίσκονταν τότε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει στον προαύλιο χώρο, ενώ είχε συνομιλήσει με τις κρατούμενες και είχε επισκεφθεί χώρους του καταστήματος. Εκείνες, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει πανό και μηνύματα υποδοχής για τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία του.

Η επίσκεψη εκείνη φαίνεται πως έχει μείνει στη μνήμη των γυναικών που είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά. Σήμερα, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχόμενη παρουσία της στη γυναικεία πτέρυγα έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η στάση αυτή αποδίδεται στην αγάπη και την εκτίμηση που είχαν οι κρατούμενες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επιλέξει να βρεθεί κοντά τους και να τους προσφέρει μια διαφορετική ημέρα μέσα στη φυλακή.

Όταν τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: «Να ερευνηθούν τα πάντα - Οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους» λέει συγγενής του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια

10:16WHAT THE FACT

Έτσι οι ωκεανοί και η ατμόσφαιρα μετακινούν την «καρδιά» του πλανήτη μας

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: 17χρονος αναβάτης σε πατίνι συγκρούστηκε με άλογο - Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς»

10:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη

10:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος Αιγύπτιος που επιτέθηκε με μαχαίρι

10:00ANNOUNCEMENTS

ΑΤΗΕΝS COFFEE FESTIVAL 2026: Καφές, μουσική, stand up & 7 top influencers ως hosts!

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Ζήτησε περιορισμούς των υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα - Επιχειρεί να αποφύγει τον εμπορικό πόλεμο

09:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Διά βίου μάθηση: Η αγορά εργασίας αλλάζει, η Ελλάδα εκπαιδεύεται;

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος - Έτρεχε με 117 χλμ/ώρα ενώ το όριο ήταν 50!

09:46LIFESTYLE

Μαζωνάκης: «Βγήκε πιο δυνατός από το Δρομοκαΐτειο όταν συνειδητοποίησε την αγάπη του κόσμου», δήλωσε ο δικηγόρος του

09:46WHAT THE FACT

Ο «κανόνας» του 1961 για όσους είχαν καρκίνο: Το 90% των γιατρών απέφευγε να τους το αποκαλύψει

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι εκλογές στη Ρωσία στις 18 Σεπτεμβρίου έχουν κομβική σημασία για το Κρεμλίνο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανανεωμένο Volvo XC60 με 200 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

09:36WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Μαθήτρια αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου επειδή αρνήθηκε να πετάξει τον καφέ της

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για κλοπή και έγινε viral: Η απίστευτη ομοιότητα 35χρονης με την Τζένιφερ Λόπεζ

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Βάζουν άστεγους στην Ισπανία να παλέψουν μέχρι θανάτου με έπαθλο... δόση ναρκωτικών

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Το βρετανικό Παλάτι απαντά στον αδελφό της Νταϊάνα: «Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική» 

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επεκτείνει τις κυρώσεις κατά Αμπάς και PLO – Δεν θα παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

09:00ΥΓΕΙΑ

Πώς η καρδιοπάθεια μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την ηλικία των 20 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική η κατάληξη του σφοδρού τροχαίου στην Ποσειδώνος - Κατέληξαν οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες, ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

08:53LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι –Με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος - Με την... Μουρτζούκου η Γάκα!

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό η Ιωάννα Γάκα

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια, αλλιώς θα την βρούμε μόνοι μας»

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου

07:24ΕΘΝΙΚΑ

«Οι Έλληνες δεν άφησαν ούτε πέτρα στον Μοριά»: Νέο τουρκικό παραλήρημα στο CNN Türk για την Πελοπόννησο

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Βάζουν άστεγους στην Ισπανία να παλέψουν μέχρι θανάτου με έπαθλο... δόση ναρκωτικών

07:38LIFESTYLE

Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε... ρεπόρτερ στο MEGA

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Ένα χρόνο μετά η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις - «Δεν μας λένε από τι πέθανε»

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Mαρτυρία πρώην πελάτισσας του υπνοθεραπευτή - «Eλεγε πως ο πατέρας μου έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»

06:52ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πρέπει να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό καφέ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για κλοπή και έγινε viral: Η απίστευτη ομοιότητα 35χρονης με την Τζένιφερ Λόπεζ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων: Η ΝΔ πάνω από το 30%, αλλά η κάλπη παραμένει ρευστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ