Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»

Snapshot Ο Σάκης Ρουβάς αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη συναυλία του στην Κύπρο.

Τόνισε τη μακρά φιλία και την κοινή καλλιτεχνική πορεία που είχαν από το 1991.

Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ευαίσθητη ψυχή.

Υπογράμμισε τις σημαντικές στιγμές που μοιράστηκαν μακριά από τη σκηνή, αναδεικνύοντας το μεγαλείο της καρδιάς του.

Ολοκλήρωσε την αναφορά του ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» και αποχαιρετώντας τον φίλο του με συγκινητικό τρόπο. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε ο Σάκης Ρουβάς στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κύπρο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για την απώλεια ενός ανθρώπου με τον οποίο τον συνέδεε μακρά φιλία και κοινή καλλιτεχνική πορεία, περιγράφοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη ως «έναν μεγάλο και καλό φίλο, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια υπέροχη προσωπικότητα πολύ ξεχωριστή και πολύ διαφορετική από όλους όσους γνώριζα».

Ο Σάκης Ρουβάς στάθηκε ιδιαίτερα στις στιγμές που μοιράστηκαν μακριά από τα φώτα της σκηνής. Όπως εξομολογήθηκε, «με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω αλλά κάτω από τη σκηνή, εκεί που είδα το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του».

«Θα μου λείψει», είπε χαρακτηριστικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανατρέχοντας παράλληλα στην αρχή της κοινής τους διαδρομής. «Ξεκινήσαμε μαζί στην ίδια δισκογραφική το 1991 και είχαμε μια παράλληλη πορεία, αλλά πιο πολύ πιστεύω θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Σάκης Ρουβάς ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». Στη συνέχεια σήκωσε τα χέρια και το βλέμμα του προς τον ουρανό, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον συνάδελφο και φίλο του.

Διαβάστε επίσης