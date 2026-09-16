Γιώργος Μαζωνάκης: Το τραγούδι που ήθελε να πει, αλλά δεν πρόλαβε

Η Φωτεινή Λαμπρίδη μιλά για την τελευταία φορά που είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη και όσα είπαν μεταξύ τους

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Το τραγούδι που ήθελε να πει, αλλά δεν πρόλαβε
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  • Η Φωτεινή Λαμπρίδη περιγράφει τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο με καρδιά μικρού παιδιού και θυμάται τη γνωριμία τους στην εταιρεία Polygram όταν ήταν νέοι.
  • Ο Μαζωνάκης ήθελε να κάνει τραγούδια με τη Φωτεινή και είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον συνθέτη Μάλαμα.
  • Περίπου έναν χρόνο πριν, η Φωτεινή του χάρισε ένα κόκκινο σάλι που ήθελε από τα νεανικά τους χρόνια και ξεκίνησαν να συζητούν για μια μελλοντική συνεργασία.
  • Η συνεργασία με τον παραγωγό Κώστα Καλημέρη άρχισε να παίρνει μορφή, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε.
  • Η τελευταία φράση του Μαζωνάκη προς τη Φωτεινή ήταν ότι δεν έχει πει ακόμα ένα τραγούδι που να εκφράζει τον πόνο του άνδρα.
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Με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Φωτεινή Λαμπρίδη, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους στην Polygram και αποκαλύπτοντας παράλληλα τα σχέδια που είχαν κάνει για μια μελλοντική συνεργασία.

Η Φωτεινή Λαμπρίδη περιγράφει τον τραγουδιστή ως έναν άνθρωπο που «είχε καρδιά μικρού παιδιού», θυμούμενη τη γνωριμία τους στην εταιρεία που τον ανακάλυψε, όταν, όπως γράφει, ήταν και οι δύο ακόμη πολύ νέοι.

Παρότι εργάζονταν σε διαφορετικά τμήματα της δισκογραφικής εταιρείας –ο Μαζωνάκης στο τμήμα της ποπ και εκείνη στο label του έντεχνου τραγουδιού–, ο τραγουδιστής συνήθιζε να περνά από το γραφείο τους για να συζητήσει μαζί τους.

«Δεν μας έκρυβε τίποτα, ούτε τις δεύτερες σκέψεις του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Θα κάναμε τραγούδια, του άρεσε ο Μάλαμας»

Στην ανάρτησή της, η Φωτεινή Λαμπρίδη μοιράζεται και μια άγνωστη ιστορία με ένα κόκκινο σάλι, το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε από τα χρόνια της Polygram.

Όπως εξηγεί, τότε δεν του το είχε δώσει. Η ιστορία, ωστόσο, είχε συνέχεια πολλά χρόνια αργότερα.

Περίπου έναν χρόνο πριν, όταν πληροφορήθηκε ότι ο τραγουδιστής επρόκειτο να συνεργαστεί με τον Φοίβο στην «Ταράτσα», πήγε να τον συναντήσει και του χάρισε τελικά το σάλι που ήθελε από τα νεανικά τους χρόνια.

Ήταν σε εκείνη τη συνάντηση που άρχισαν να συζητούν και την προοπτική να δημιουργήσουν μαζί νέα τραγούδια.

«Εκεί είπαμε πως θα κάνουμε τραγούδια και με ποιους συνθέτες. Του άρεσε ο Μάλαμας, είπε», γράφει η Φωτεινή Λαμπρίδη.

Όπως αποκαλύπτει, το σχέδιο άρχισε να παίρνει μορφή μαζί με τον παραγωγό Κώστα Καλημέρη, επίσης συνεργάτη από την εποχή της Polygram. Η συνεργασία, ωστόσο, δεν έμελλε να πραγματοποιηθεί.

«Δεν έχω πει ένα τραγούδι για το τι συμβαίνει στον άνδρα όταν πονάει»

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αναφορά της στην τελευταία κουβέντα που, όπως λέει, είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν έχω πει ακόμα ένα τραγούδι που να εκφράζει τι συμβαίνει μέσα στον άνδρα όταν πονάει», ήταν, σύμφωνα με τη Φωτεινή Λαμπρίδη, η τελευταία φράση που της είπε.

Οι δυο τους δεν κατάφεραν να συναντηθούν ξανά.

«Δεν καταφέραμε να τα ξαναπούμε. Ξεκουράσου τώρα από όλους κι από όλα, πουλάκι μου», καταλήγει στην ανάρτησή της, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που γνώρισε στα πρώτα του βήματα και με τον οποίο, δεκαετίες αργότερα, σχεδίαζε να ξανασυναντηθεί μέσα από τη μουσική.

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