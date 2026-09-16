Γιάννης Βαρδής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Τα διέλυσες όλα και έφερες κάτι νέο» - Το συγκινητικό βίντεο

Snapshot Γιάννης Βαρδής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό βίντεο από κοινή τους μουσική στιγμή.

Τόνισε το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Μαζωνάκη, που ανέτρεψε στερεότυπα στο λαϊκό τραγούδι και δημιούργησε προσωπικό ύφος.

Ο Βαρδής εκφράζει πως η σκέψη του είναι συνεχώς στον Μαζωνάκη και ακούει μόνο τα τραγούδια του.

Έδειξε συμπαράσταση στην οικογένεια του Μαζωνάκη, βασιζόμενος στη δική του εμπειρία απώλειας.

Υπογράμμισε ότι ο Μαζωνάκης θα παραμείνει κομμάτι της ζωής τους και ότι θα τον θυμούνται πάντα. Snapshot powered by AI

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο Γιάννης Βαρδής τον Γιώργο Μαζωνάκη, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο από μια ξεχωριστή μουσική στιγμή που είχαν μοιραστεί στο παρελθόν.

Στο βίντεο, ο Γιάννης Βαρδής τραγουδά μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Πάολα το «Μακριά μου να φύγεις», σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση τους.

«Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησέ με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να ξεπεράσει τα στερεότυπα γύρω από το λαϊκό τραγούδι και να δημιουργήσει έναν εντελώς προσωπικό τρόπο έκφρασης.

«Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ», σημείωσε.

Μιλώντας για το πώς βιώνει ο ίδιος την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιάννης Βαρδής εξομολογήθηκε πως τις τελευταίες ημέρες η σκέψη του παραμένει διαρκώς στον τραγουδιστή.

«Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ’ τα τραγούδια σου», έγραψε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και μιλώντας μέσα από τη δική του προσωπική εμπειρία από την απώλεια.

«Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια, γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει», κατέληξε.

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