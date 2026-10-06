Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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- Η κλήρωση του Eurojackpot της 6ης Οκτωβρίου μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
- Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 270 είναι 7, 12, 19, 28 και 50.
- Οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι 1 και 6.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (6/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (270) είναι:
7, 12, 19, 28, 50 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 6.
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