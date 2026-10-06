Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

Snapshot Η κλήρωση του Eurojackpot της 6ης Οκτωβρίου μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 270 είναι 7, 12, 19, 28 και 50.

Οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι 1 και 6. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (6/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (270) είναι: