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Μια υπόθεση με καταγγελίες για οικονομικές απάτες, πολυτελή αυτοκίνητα, ελικόπτερα και υποσχέσεις για επικερδείς επιχειρηματικές συνεργασίες βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη σύλληψη 36χρονης influencer στην Εκάλη.

Η γυναίκα, με αρχικά Ε.Μ., συνελήφθη έπειτα από αστυνομικό έλεγχο, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία. Ανάμεσα στα πρόσωπα που καταγγέλλουν ότι έχασαν μεγάλα χρηματικά ποσά βρίσκεται και εν ενεργεία βουλευτής, η οποία υποστηρίζει ότι της έδωσε περισσότερα από 50.000 ευρώ για μια επιχειρηματική συνεργασία που τελικά δεν προχώρησε.

Η 36χρονη, η οποία εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως επιτυχημένη επαγγελματίας και λογίστρια, προέβαλλε μια εικόνα οικονομικής ευμάρειας, με ακριβά αυτοκίνητα, πούρα, μετακινήσεις με ελικόπτερα, αεροπλάνα και γενικότερα έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.

Ο συναγερμός που οδήγησε στη σύλληψη

Η σύλληψή της έγινε το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν σε κατοικία στην περιοχή της Εκάλης, έπειτα από ενεργοποίηση συναγερμού.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων της 36χρονης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, της είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 18 μηνών για απάτες και 12 μηνών για πλαστογραφία, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Η Ε.Μ. παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η καταγγελία της βουλευτή για τα 50.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγγελία εν ενεργεία βουλευτή, με αρχικά Μ.Α., η οποία υποστηρίζει ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ έπειτα από επιχειρηματική πρόταση που δέχθηκε από την 36χρονη.

Όπως ανέφερε η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο MEGA, γνώριζε την Ε.Μ. καθώς της εκμίσθωνε κατοικία στην Εκάλη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, η 36χρονη της πρότεινε να προχωρήσουν μαζί σε επιχειρηματική συνεργασία, με αντικείμενο τη λειτουργία μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι.

Η influencer φέρεται να παρουσίαζε την επένδυση ως ιδιαίτερα επικερδή, επικαλούμενη την επαγγελματική της δραστηριότητα και τις επιχειρηματικές δυνατότητές της.

Η βουλευτής υποστηρίζει ότι εμπιστεύθηκε στην 36χρονη περισσότερα από 50.000 ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε ότι το συμβόλαιο για το κατάστημα που της είχε παρουσιαστεί δεν υπήρχε. Όπως έχει δηλώσει, έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Οι καταγγελίες για πολυτελή αυτοκίνητα και προκαταβολές

Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν είναι η μοναδική που αφορά την 36χρονη.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, από το 2020 είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις που σχετίζονται με αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων.

Σε μία από αυτές, γιατρός φέρεται να κατέβαλε προκαταβολή 15.000 ευρώ για την αγορά οχήματος, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν παρέλαβε ποτέ.

Αντίστοιχες καταγγελίες αφορούν περιπτώσεις στις οποίες ενδιαφερόμενοι φέρονται να έδωσαν χρήματα ως προκαταβολή για την απόκτηση πολυτελών οχημάτων, χωρίς τελικά να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες και να παραδοθούν τα αυτοκίνητα.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα που παρουσίαζε η 36χρονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολυτελή SUV και εμφανίσεις που παρέπεμπαν σε μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ορισμένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούσε φέρεται να ήταν μέσω leasing και όχι ιδιόκτητα.

Οι καταγγελίες για τις επιμέρους οικονομικές συναλλαγές αποτελούν ξεχωριστές υποθέσεις και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.