Snapshot Snapshot powered by AI

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη μεταξύ της OpenAI και της Apple, καθώς η εταιρεία πίσω από το ChatGPT κατέθεσε... ανταγωγή σε βάρος του κατασκευαστή των iPhone, κατηγορώντας την ότι έκλεψε εμπορικά μυστικά μέσω πρώην υπαλλήλου της.

Το περασμένο Ιούλιο, η Apple είχε προσφύγει δικαστικά κατά του κολοσσού τεχνητής νοημοσύνης και δύο εργαζομένων του, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν εργαστεί στην εταιρεία τεχνολογίας, καταγγέλλοντας συστηματική υποκλοπή εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών.

Στην ανταγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Καλιφόρνια, η OpenAI υποστηρίζει ότι η Apple απέκτησε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω της πρόσληψης ενός πρώην εργαζομένου της. Την κατηγορεί, επίσης, ότι επιχειρεί να αποθαρρύνει προμηθευτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλικού από το να συνεργαστούν με την OpenAI για την κατασκευή μελλοντικών συσκευών.

Η Apple απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μια προφανή προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την ουσία» της δικής της αγωγής.

Τι ισχυρίζεται η OpenAI στην ανταγωγή της

Η OpenAI αναπτύσσει προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται στην ανταγωγή της, θα μπορούσαν να της επιτρέψουν να «ξεπεράσει την Apple σε έναν τομέα που η Apple θεωρεί δικό της».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Apple απέκτησε εμπιστευτικές πληροφορίες επαναπροσλαμβάνοντας έναν πρώην υπάλληλο της OpenAI, που είχε εργαστεί στον κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης για έξι μήνες.

Η OpenAI κατηγορεί τον υπάλληλο ότι απέκτησε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με μια νέα συσκευή, καθώς και στον σχεδιασμό της εταιρείας για μελλοντικά φυσικά προϊόντα. Παράλληλα, η εταιρεία κατηγορεί τον υπάλληλο ότι έστειλε «δεκάδες έγγραφα της OpenAI» στους προσωπικούς του αριθμούς, ενώ υποστηρίζει ότι παρουσίασε τα σχέδια της OpenAI σε ανώτερα στελέχη της Apple «κατόπιν αιτήματος της Apple».

«Δεδομένης της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων, φαίνεται πλέον ότι η κλοπή αυτών των εγγράφων ενδέχεται να ήταν ο λόγος για τον οποίο εντάχθηκε στην OpenAI εξ αρχής», αναφέρει η εταιρεία στην ανταγωγή της.

Παράλληλα, η OpenAI υποστηρίζει ότι η Apple ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να αποθηκεύουν επαγγελματικά αρχεία με τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο iCloud, ώστε να μπορεί αργότερα να κατηγορήσει όσους αποχωρούν για να εργαστούν σε ανταγωνιστές για κλοπή εταιρικών πληροφοριών.

Η απάντηση της Apple

Εκπρόσωπος της Apple απέρριψε τους ισχυρισμούς της OpenAI, τονίζοντας ότι η υπόθεση από την αγωγή της εταιρείας τεχνολογίας.

«Η υπόθεση αυτή αφορά υπαλλήλους της OpenAI που σκόπιμα έκλεψαν, απέκτησαν πρόσβαση και χρησιμοποίησαν μυστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple σχετικά με τις τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα μας, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά – και όχι την ακούσια διατήρηση πληροφοριών της Apple», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη δική της αγωγή, η Apple ισχυρίστηκε ότι τουλάχιστον δύο μακροχρόνιοι υπάλληλοί της, οι οποίοι αποχώρησαν από την εταιρεία για να ενταχθούν στην OpenAI, συμμετείχαν σε ένα «σχέδιο κλοπής», στέλνοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εσωτερικές εταιρικές πληροφορίες στους εαυτούς τους.

Η Apple κατηγόρησε, επίσης, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι εφάρμοσε μια «στρατηγική για την απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών της Apple».

Η OpenAI είχε διαψεύσει τις κατηγορίες, με εκπρόσωπό της να είχε δηλώσει στο BBC: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών».

Εκτός από την OpenAI και τους δύο πρώην υπαλλήλους της, η Apple έχει κινηθεί νομικά και κατά της io Products, της νεοφυούς εταιρείας σχεδιασμού που ίδρυσε ο σερ Τζόνι Άιβ, μακροχρόνιο κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας τεχνολογίας, ο οποίος συνέβαλλε στον σχεδιασμό εμβληματικών προϊόντων της, όπως τα iMac, τα iPod, τα iPhone και τα iPad.

Η OpenAI εξαγόρασε την io Products πέρυσι, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 6,5 δισ. δολαρίων.

Διαβάστε επίσης