Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Γέρακα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, στην οδό Ταϋγέτου.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το αν το άνοιγμα σχετίζεται με τις εργασίες ή προκλήθηκε από καθίζηση του δρόμου.

Μετά το συμβάν, ο οδηγός άφησε ένα σημείωμα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, προφανώς για να ενημερώσει για το περιστατικό και να αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα με τις αρχές.