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Με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων να περιορίζουν τα περιθώρια των νοικοκυριών, πολλοί καταναλωτές στις ΗΠΑ στρέφονται στις πλατφόρμες μεταπώλησης για να καλύψουν μέρος από τα έξοδα των γιορτών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το φαινόμενο αφορά κυρίως νέους ηλικίας 20 έως 39 ετών, οι οποίοι πουλούν ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούν πια. Τα έσοδα που συγκεντρώνουν κατευθύνονται σε χριστουγεννιάτικα δώρα, οικογενειακά τραπέζια και ταξίδια.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη δυναμική της τάσης. Η πλατφόρμα μεταπώλησης ThredUp εκτιμά ότι το 53% των Αμερικανών έχει ήδη πουλήσει ή αναμένει να πουλήσει αντικείμενα που έχει στην κατοχή του για να καλύψει μέρος των φετινών εορταστικών δαπανών. Μεταξύ των καταναλωτών της γενιάς Z και των millennials το ποσοστό φτάνει το 66% ή και υψηλότερα, αν και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, άλλες έρευνες καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά.

Άλμα στην αγορά μεταχειρισμένων και ακριβότερες γιορτές

Η στροφή προς τη μεταπώληση δίνει ώθηση σε ολόκληρο τον κλάδο. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών GlobalData, η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τα 61,2 δισεκ. δολάρια το 2026, αυξημένη κατά 10,3% έναντι του 2025.

Την ίδια ώρα, ο λογαριασμός των εορτών ανεβαίνει. Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου των ΗΠΑ προβλέπει ότι οι πωλήσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου θα φτάσουν το 1,01 τρισεκ. δολάρια, αυξημένες κατά 4,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με περίπου το ήμισυ της προβλεπόμενης ανόδου να αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές.

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