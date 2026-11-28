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Ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνια (Caltech) ανέπτυξαν νανορομποτικό σύστημα με την ονομασία «BrainBots», το οποίο σχεδιάστηκε για να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να μεταφέρει φαρμακευτικές αγωγές στον εγκέφαλο, όπως αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Robotics. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό προστασίας του εγκεφάλου από επιβλαβείς παράγοντες, ωστόσο δυσχεραίνει σημαντικά τη χορήγηση φαρμάκων σε παθήσεις όπως ο καρκίνος και οι νευρολογικές διαταραχές.

Τα νανορομπότ, που μοιάζουν με μικροσκοπικά ασύμμετρα μπαλόνια μεγέθους περίπου 250 νανόμετρων, κατασκευάζονται από βιοσυμβατά και βιοδιασπώμενα υλικά, ενσωματώνουν θάλαμο με διττανθρακικό αμμώνιο ως καύσιμο παραγωγής αερίου, θερμοευαίσθητη πύλη και το φαρμακευτικό φορτίο, ενώ φέρουν εξειδικευμένα μόρια DNA (απταμερή) για την αναγνώριση και πρόσδεση στα κύτταρα του φραγμού. Μετά την έγχυση στην κυκλοφορία του αίματος, εγγύς υπέρυθρο φως κατευθύνεται διαμέσου του κρανίου κοντά στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, παράγοντας τοπική θερμότητα που ανοίγει την πύλη, απελευθερώνει αέριο και ωθεί τα νανορομπότ προς τα κύτταρα-στόχους ώστε να μεταφερθούν στον εγκέφαλο, όπου στη συνέχεια αποδομούνται και διαλύονται πλήρως.

Δοκιμές σε γλοιοβλάστωμα και μειωμένη τοξικότητα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα BrainBots που ενεργοποιήθηκαν με φως μετέφεραν στον εγκέφαλο περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου σε σύγκριση με μη ενεργοποιημένες μεθόδους, όπως η ενδοφλέβια χορήγηση. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Γουέι Γκάο, η ομάδα απέδειξε ότι τα νανορομπότ μπορούν να μεταφέρουν αγωγή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και να διευκολύνουν τη διέλευσή της από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε την τεχνολογία σε ζωικά μοντέλα γλοιοβλαστώματος —της συχνότερης μορφής καρκίνου του εγκεφάλου— χρησιμοποιώντας το χημειοθεραπευτικό φάρμακο δοξορουβικίνη. Η αγωγή επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων και παρέτεινε την επιβίωση των ποντικών χωρίς ανιχνεύσιμη διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, περιορίζοντας παράλληλα τη συστηματική τοξικότητα σε σχέση με τη συμβατική χορήγηση του φαρμάκου.

Επόμενα βήματα και νευρολογικές εφαρμογές

Ο καθηγητής Γκάο σημείωσε ότι, δεδομένου του εξαιρετικά μικρού μεγέθους των νανορομπότ και της ταχείας κυκλοφορίας του αίματος, αρχικά δεν ήταν βέβαιο σε ποιον βαθμό η προώθηση νανοκλίμακας θα αύξανε τη διέλευση των φαρμάκων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Σε πρόσφατες συνεργασίες του εργαστηρίου του με τον καθηγητή χημικής μηχανικής του Caltech Μιχαήλ Σαπίρο, αναπτύχθηκαν επίσης νανορομπότ στοχευμένης χορήγησης που δοκιμάστηκαν σε όγκους της ουροδόχου κύστης.

Πέρα από τον καρκίνο, ο κ. Γκάο εξέφρασε την ελπίδα ότι η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να φανεί χρήσιμη και σε νευρολογικές νόσους, όπως η νόσος Πάρκινσον. Επισήμανε ακόμη ότι οι μελλοντικές έρευνες θα εστίαζαν στη βελτίωση του ποσοστού διείσδυσης στον εγκέφαλο, καθώς μόνο ένα κλάσμα των νανορομπότ φτάνει τελικά εκεί, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να αποδομηθούν μέσω οργάνων όπως το ήπαρ και ο σπλήνας, όπως συμβαίνει συνήθως με τους νανοφορείς φαρμάκων. Παρότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες πριν από τη μετάβαση σε δοκιμές σε ανθρώπους, οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη θεραπειών για τον εγκέφαλο.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork