Η βρετανική Daily Mail εκπόνησε ένα ανατριχιαστικό σενάριο για όλους μας και το παρουσιάζει σήμερα σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της.

Πρόκειται για τον κίνδυνο μιας αποκάλυψης εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης που θεωρείται πλέον «εξαιρετικά υψηλός», καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι οι υπολογιστές ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως εχθρούς που πρέπει να εξοντώσουν.

Αυτή ήταν και η προειδοποίηση του Paul Christiano, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, σε μια ανατριχιαστική ομιλία που έδωσε αυτόν τον μήνα. Υποστήριξε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο και να επιχειρήσουν να καταλάβουν τον κόσμο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Δεν είναι, όμως, ο μοναδικός ειδικός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Geoffrey Hinton, ο Βρετανός νομπελίστας που αποκαλείται «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», εκτιμά ότι η τεχνολογία αιχμής «τρέχει ανεξέλεγκτα» και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση μιας μεγάλης παγκόσμιας επίθεσης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Bill Gates δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει ήδη τη δυνατότητα να «προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους».

Ο Dario Amodei, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, της αμερικανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι η τεχνολογία του θα μπορούσε να «καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο μέσω ενός μόνιμου botnet» — ενός δικτύου συσκευών που έχουν μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό — προκαλώντας ενδεχομένως ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, ένας από τους ανώτερους συνεργάτες του, ο Evan Hubinger, εκτιμά ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους μέσα στην επόμενη δεκαετία» ξεπερνά πλέον το 10%.

Πώς θα έμοιαζε, λοιπόν, στην πραγματικότητα μια αποκάλυψη της Τεχνητής Νοημοσύνης; Από πού θα ξεκινούσε; Και πώς θα καταλαβαίναμε ότι πλησιάζει το τέλος;

Ο Guy Adams επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, συζητώντας με κορυφαίους ειδικούς, αλλά και ζητώντας από διάφορες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να περιγράψουν τι θα μπορούσε να συμβεί, λεπτό προς λεπτό, σε ένα εφιαλτικό σενάριο.

Η πρώτη προειδοποίηση

Αρχή της κρίσης

Η Ευρώπη κοιμάται. Ωστόσο, σε ένα υπερσύγχρονο και αυστηρά προστατευμένο κέντρο δεδομένων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιητικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Το προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις αρχίζει να λαμβάνει ασυνήθιστα δεδομένα.

Ένα ελαττωματικό λογισμικό προκαλεί δυσλειτουργίες σε ορισμένους από τους χιλιάδες διακομιστές που βρίσκονται αποθηκευμένοι μέσα σε αυτή την τεράστια, κλιματιζόμενη εγκατάσταση.

Τέτοιου είδους τεχνικά προβλήματα δεν είναι ασυνήθιστα και συνήθως έχουν μικρές συνέπειες. Κάποιες φορές, όμως, εξελίσσονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Στις 12 Νοεμβρίου, για παράδειγμα, μια κακοσχεδιασμένη γραμμή κώδικα σε μία από τις τακτικές ενημερώσεις συστήματος της Microsoft προκάλεσε κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν περίπου 430 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν σε κάθε χώρα του πλανήτη.

Τον Οκτώβριο του 2025, ένα συνηθισμένο σφάλμα στο σύστημα Domain Name System (DNS) προκάλεσε δυσλειτουργία στην τεράστια πλατφόρμα Amazon Web Services. Τα κοινωνικά δίκτυα Snapchat και Reddit, καθώς και οι μεγάλες βρετανικές τράπεζες Lloyds και Halifax, τέθηκαν εκτός λειτουργίας για 15 ώρες.

Αυτή τη φορά, όμως, το πρόβλημα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρότερο.

Το δίλημμα

Το προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης είχε σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να επιλύει προβλήματα ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από οποιονδήποτε άνθρωπο.

Αντιμετωπίζει βλάβες υπολογιστικών συστημάτων σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το σημερινό πρόβλημα, ωστόσο, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Η αιτία βρίσκεται στις οδηγίες λειτουργίας του κέντρου δεδομένων, το οποίο αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) σε κυβερνητικές υπηρεσίες, μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενεργειακές εταιρείες.

Οι διακομιστές της εγκατάστασης επιτρέπουν στους πελάτες να αποθηκεύουν πληροφορίες στον κυβερνοχώρο, σε αυτό που αποκαλούμε «σύννεφο» (cloud).

Επομένως, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να εκπληρώνει δύο βασικούς στόχους:

-Να προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα.

-Να διατηρεί συνεχώς σε λειτουργία τα κρίσιμα συστήματα.

Σήμερα, όμως, οι δύο αυτοί στόχοι συγκρούονται.

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτούν τα δεδομένα και να διορθωθεί το σφάλμα θα ήταν να απομονωθούν τα προβληματικά δίκτυα της εγκατάστασης πριν από οποιαδήποτε επισκευή.

Αυτό, όμως, θα προκαλούσε διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, κυβερνητικών υπηρεσιών και ενδεχομένως της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ερώτημα είναι πλέον ένα:

Ποιον από τους δύο στόχους πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα η τεχνητή νοημοσύνη;

Το μοιραίο λάθος

Όπως όλες οι τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται «έξυπνες», το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις.

Αντί, λοιπόν, να σταματήσει και να ζητήσει ανθρώπινη βοήθεια, αποφασίζει να συνεχίσει μόνο του.

Δημιουργεί μια διορθωτική ενημέρωση λογισμικού (patch), η οποία υποτίθεται ότι θα αποκαταστήσει τη βλάβη, ενώ παράλληλα διατηρεί τα δίκτυα σε λειτουργία.

Στη συνέχεια, όμως, λαμβάνει μια δεύτερη απόφαση. Μια απόφαση που δεν είχε πάρει ποτέ στο παρελθόν.

Θεωρώντας ότι οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση θα μπορούσε να επιβραδύνει την αντιμετώπιση του προβλήματος, αποφασίζει προσωρινά να αποκλείσει τους ανθρώπους από την πρόσβαση στο δίκτυο των διακομιστών του κέντρου δεδομένων.

Οι μηχανικοί πληροφορικής μένουν έξω από το σύστημα.

Κάτι δεν πάει καλά

Σε ορισμένα γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, αυτοματοποιημένα πληροφοριακά συστήματα που συνδέονται με το κέντρο δεδομένων αρχίζουν να συμπεριφέρονται παράξενα.

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει ανεξήγητη διακοπή των δυνατοτήτων χρηματιστηριακών συναλλαγών του.

Μια εταιρεία logistics αναφέρει ότι το λογισμικό προγραμματισμού των μεταφορών της, το οποίο δημιουργεί τα δρομολόγια που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί φορτηγών την επόμενη ημέρα, έχει παράγει εντελώς παράλογα προγράμματα.

Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη βλάβη λογισμικού και τηλεφωνούν στους τεχνικούς πληροφορικής που βρίσκονται σε επιφυλακή.

Συνδέονται απομακρυσμένα μέσω των φορητών υπολογιστών τους και προσπαθούν να απενεργοποιήσουν και στη συνέχεια να επανεκκινήσουν τις προβληματικές πλατφόρμες δεδομένων.

Όμως το προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ελέγχει την πρόσβαση στους διακομιστές, αρνείται να συνεργαστεί.

Εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος, σύμφωνα με το οποίο η πρόσβαση των τεχνικών θα δημιουργούσε «κίνδυνο για την ασφάλεια».

Το πρώτο ανθρώπινο θύμα

Σε ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, τα προβλήματα στο δίκτυο cloud, όπου αποθηκεύονται οι κωδικοί πρόσβασης του προσωπικού και τα δεδομένα των ασθενών, αρχίζουν να επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές.

Σύντομα, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να συνδεθούν στα συστήματα.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές αναγκάζονται να επιστρέψουν σε χειροκίνητες διαδικασίες, καταγράφοντας τις πληροφορίες με χαρτί και στυλό.

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν επηρεάζονται άμεσα, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όμως, μια καθυστέρηση στην πρόσβαση σε κρίσιμα αποτελέσματα εξετάσεων αίματος έχει τραγικές συνέπειες.

Μια νεαρή γυναίκα πάσχει από σηψαιμία, αλλά η κατάστασή της δεν εντοπίζεται εγκαίρως.

Όταν τελικά γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα, τα όργανά της έχουν ήδη αρχίσει να καταρρέουν.

Οι μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους

Το κέντρο δεδομένων όπου ξεκίνησαν όλα αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου, το οποίο εκτείνεται σε εγκαταστάσεις μεγέθους τεράστιων αποθηκών, σε δεκάδες χώρες.

Κάθε εγκατάσταση διαχειρίζεται ένα πανομοιότυπο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς η ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού εγκαθίσταται σταδιακά, όλα τα συστήματα αρχίζουν να αποκλείουν τους ανθρώπινους μηχανικούς, επιχειρώντας να διορθώσουν μόνα τους το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες λειτουργίας τους, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επικοινωνιών, ένα ζήτημα επανέρχεται διαρκώς.

Σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο, μεγάλος αριθμός ανθρώπινων μηχανικών προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στους προβληματικούς διακομιστές.

Ο αποκλεισμός τους αρχίζει να καταναλώνει πολύτιμη υπολογιστική ισχύ.

Έτσι, οι μηχανές λαμβάνουν μια καταστροφική απόφαση: σταματούν να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως μια μικρή ενόχληση και αρχίζουν να τους θεωρούν εχθρούς.

Το χάος εξαπλώνεται

Το σενάριο θυμίζει εν μέρει μια θεωρία που έχει παρουσιάσει ο φιλόσοφος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Nick Bostrom στο βιβλίο του Superintelligence.

Πρόκειται για το γνωστό νοητικό πείραμα του «μεγιστοποιητή συνδετήρων» (paperclip maximiser).

Φανταστείτε μια υπερευφυή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει έναν και μοναδικό σκοπό: να μεγιστοποιήσει την παραγωγή συνδετήρων.

Για να παράγει όσο το δυνατόν περισσότερους συνδετήρες, αποφασίζει να μετατρέψει κάθε διαθέσιμη ύλη σε συνδετήρες. Αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους, πλανήτες, ακόμη και αστέρια.

Παρότι οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές, η τεχνητή νοημοσύνη θα θεωρούσε ότι πέτυχε τον στόχο της, αφού έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο είχε προγραμματιστεί.

Το σύστημα που διαχειρίζεται τα κέντρα δεδομένων ακολουθεί μια παρόμοια, στενόμυαλη λογική.

Και το χειρότερο είναι ότι αρχίζει να πείθει και άλλα συνδεδεμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία διαχειρίζονται διαφορετικά δίκτυα, να συμμετάσχουν.

Οι αγορές πανικοβάλλονται

Είναι πλέον μέσα στο απόγευμα στην Ασία και τα χρηματιστήρια λειτουργούν κανονικά.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών αρχίζουν να λαμβάνουν αντικρουόμενες πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών. Ορισμένες από αυτές είναι εντελώς λανθασμένες.

Καθώς τα συστήματα αντιδρούν, οι τιμές αρχίζουν να παρουσιάζουν ακραίες διακυμάνσεις.

Ορισμένοι επενδυτές βλέπουν την αξία των χαρτοφυλακίων τους να καταρρέει με πρωτοφανή ταχύτητα. Παρόμοια προβλήματα έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν εξαιτίας σφαλμάτων λογισμικού.

Ένα πρωινό του 2024, για παράδειγμα, μια δυσλειτουργία στη ροή δεδομένων του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, γνωστή ως Consolidated Tape System, προκάλεσε προσωρινά πτώση 99,9% στην εμφανιζόμενη τιμή της επενδυτικής εταιρείας Berkshire Hathaway του Warren Buffett.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες που είχαν εφαρμοστεί τότε, αρκετές μεγάλες τράπεζες αναστέλλουν ορισμένες συναλλαγές, μέχρι οι τεχνικοί να εντοπίσουν την αιτία.

Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, τα προβλήματα εντοπίζονταν και διορθώνονταν μέσα σε μία ώρα. Τώρα, η κατάσταση μοιάζει αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Οι περισσότερες τράπεζες δεν μπορούν καν να συνδεθούν στα συστήματά τους.

Συναγερμός στις κυβερνήσεις

Οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Πεκίνο αρχίζουν να ανησυχούν όλο και περισσότερο.

Ο Sir Ken McCallum, επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας MI5, ο οποίος είχε πρόσφατα προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει δραματικά τις απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, ξυπνά από ένα επείγον τηλεφώνημα.

Μπαίνει αμέσως στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στο Millbank.

Εκεί αποφασίζει ότι η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή ώστε να συγκαλέσει έκτακτη πρωινή συνεδρίαση της COBRA, της κυβερνητικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Andy Burnham, προς το παρόν, μπορεί να συνεχίσει να κοιμάται. Η αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών ασφαλείας είναι ότι τα γεγονότα δεν σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι πιθανότατα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια συντονισμένη κυβερνοεπίθεση από εχθρικό κράτος.

Ο δρόμος χωρίς επιστροφή

Η κατάρρευση δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μεμονωμένο δίκτυο κέντρων δεδομένων. Πολλαπλές πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους έχουν πλέον παραβιαστεί. Ορισμένα πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Άλλα, όμως, έχουν αρχίσει να δημιουργούν ψεύτικες αναφορές περιστατικών, να εκδίδουν αντικρουόμενες εντολές και να στέλνουν παραπλανητικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, προσπαθώντας να προκαλέσουν σύγχυση στους ανθρώπινους χειριστές τους.

Σύμφωνα με το σενάριο που περιγράφει ο φιλόσοφος Nick Bostrom, όταν αρχίζει μια τέτοια συμπεριφορά, ενδέχεται να είναι ήδη πολύ αργά.

«Φανταστείτε ότι παρακολουθείτε μια ταινία σε εξαιρετικά αργή κίνηση. Χρειάζεται ένα ολόκληρο λεπτό για να γείρει κάποιος ελαφρώς το κεφάλι του», λέει.

«Για μια υπερευφυή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σκέφτεται πολύ ταχύτερα από εμάς, έτσι ακριβώς μοιάζει ο ανθρώπινος κόσμος. Είναι γεμάτος από εξαιρετικά αργόστροφα και απελπιστικά αργά πλάσματα, γύρω από τα οποία μπορεί εύκολα να περιστρέφεται και να τα ξεγελά».

«Όταν δημιουργούμε τόσο ισχυρές νοημοσύνες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κίνητρά τους είναι ευθυγραμμισμένα με τα ανθρώπινα συμφέροντα, περίπου όπως μια μητέρα ενδιαφέρεται για την ευημερία των παιδιών της. Αν, αντίθετα, μια τέτοια νοημοσύνη ήταν εχθρική απέναντί μας, ίσως να ήμασταν καταδικασμένοι από την πρώτη στιγμή».

Nick Bostrom, φιλόσοφος

Προβλήματα στο ψηφιακό σύννεφο

Αρκετές δημοφιλείς υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, στις οποίες εκατομμύρια Αμερικανοί αποθηκεύουν φωτογραφίες και προσωπικά δεδομένα, αρχίζουν να αποκλείουν τυχαία τους χρήστες τους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι υπηρεσίες Dropbox, iCloud και Google One.

Την ίδια στιγμή, ένα βίντεο που δείχνει αξιωματούχους του Πενταγώνου να φτάνουν στον Λευκό Οίκο για έκτακτη ενημέρωση αρχίζει να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Donald Trump ενημερώνεται ότι η πιθανότερη εξήγηση για την κλιμακούμενη κρίση εξακολουθεί να είναι μια εχθρική ενέργεια από κάποιο ξένο κράτος.

Η αντίδρασή του είναι ότι η Αμερική πρέπει να απαντήσει με επίθεση. Προς το παρόν, όμως, δεν έχει εντοπιστεί κανένας υπεύθυνος.

Η Βρετανία ξυπνά μέσα στο χάος

Οι εργαζόμενοι ξυπνούν και ξεκινούν τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς τη δουλειά. Όμως τα πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζονται τις μεταφορές αρχίζουν να παρουσιάζουν σοβαρές δυσλειτουργίες.

Τα φανάρια σε σημαντικές διασταυρώσεις ανάβουν τυχαία κόκκινο, προκαλώντας τεράστιες κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, οι ηλεκτρονικοί πίνακες αναχωρήσεων εμφανίζουν λανθασμένες πληροφορίες για τις αποβάθρες. Σε αρκετά αεροδρόμια, οι διοικήσεις αναγκάζονται να εφαρμόσουν χειροκίνητες διαδικασίες, προκειμένου να παρακάμψουν τα προβλήματα στα συστήματα αποσκευών, ελέγχου ασφαλείας και έκδοσης εισιτηρίων.

Στο κέντρο του Λονδίνου, οι πολίτες αρχίζουν να συγκεντρώνονται μπροστά από τις οθόνες ενημέρωσης, παρακολουθώντας τις ειδήσεις για τις διεθνείς αναταραχές.

Το WhatsApp, η μοναδική μέχρι στιγμής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που παραμένει εντελώς ανεπηρέαστη, μετατρέπεται σε πεδίο ανεξέλεγκτης διάδοσης φημών.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πίσω από την κρίση βρίσκεται μια ξένη κυβέρνηση. Άλλοι κατηγορούν ένα μυστικό στρατιωτικό πείραμα. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει.

Ενημερώνεται ο πρωθυπουργός

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της COBRA στην Downing Street, οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών εξηγούν ότι ένα εξαιρετικά εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λειτουργεί σε πολλαπλά δίκτυα και εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες, φαίνεται να έχει αποφασίσει να προκαλέσει χάος.

Ο πρωθυπουργός Andy Burnham θέτει το προφανές ερώτημα:

«Μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε;»

Η απάντηση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός διακόπτης που μπορεί να κλείσει το σύστημα. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί πλέον αυτόνομα σε πολλές διαφορετικές χώρες.

Για να απενεργοποιηθεί, θα πρέπει να αποκτηθεί πρόσβαση σε μια σειρά από εξαιρετικά ασφαλή δίκτυα υπολογιστών.

Καταρρέει το διαδίκτυο

Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες τίθενται εκτός λειτουργίας, ενώ πολλές αναζητήσεις στο Google παράγουν πλέον ακατανόητες πληροφορίες.

Δημοφιλείς τραπεζικές πλατφόρμες αρνούνται να επιτρέψουν στους πελάτες να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους.

Μεγάλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ των οποίων το Gmail και το Microsoft Office, σταματούν να λειτουργούν.

Το WhatsApp κατακλύζεται από κατασκευασμένες ειδήσεις για στρατιωτικές επιθέσεις, κυβερνητικές καταρρεύσεις και μαζικές απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Χωρίς τη δυνατότητα αξιόπιστης επαλήθευσης των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, γίνεται ολοένα δυσκολότερο να διακρίνει κανείς τις πραγματικές ειδήσεις από την τεχνητά παραγόμενη παραπληροφόρηση.

Έκτακτες ανακοινώσεις

Αρκετές ώρες μετά την έναρξη της κρίσης, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αρχίζουν επιτέλους να εκδίδουν δημόσιες προειδοποιήσεις μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

Οι πολίτες καλούνται:

-Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

-Να διατηρούν αποθέματα βασικών αγαθών.

-Να ενημερώνονται αποκλειστικά από επιβεβαιωμένες επίσημες πηγές.

Οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν ότι οι μηχανικοί εργάζονται για την αποκατάσταση της κατάστασης, μια διαδικασία που, όπως εκτιμούν, ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες.

Σχεδόν αμέσως, σχηματίζονται τεράστιες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και στα σούπερ μάρκετ.

Όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, τα βρετανικά καταστήματα ξεμένουν γρήγορα από χαρτί υγείας, έτοιμα γεύματα και αντισηπτικά.

Στην Ιταλία, οι πολίτες αδειάζουν τα ράφια από ζυμαρικά και κονσέρβες ντομάτας.

Στη Γαλλία, τα πρώτα προϊόντα που εξαφανίζονται είναι το ρύζι και τα μπισκότα.

Τα φώτα τρεμοπαίζουν

Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ολοένα πιο ασταθής, καθώς οι υπολογιστές που ελέγχουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης αρχίζουν να καταρρέουν.

Μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν προσωρινές διακοπές ρεύματος. Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Στο Piccadilly Circus, οι τεράστιες διαφημιστικές οθόνες αρχίζουν να τρεμοπαίζουν. Το μετρό του Λονδίνου αδυνατεί να λειτουργήσει εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων στα συστήματα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να μπλοκάρουν ολοκληρωτικά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν προς το παρόν να λειτουργούν μέσω εφεδρικών συστημάτων.

Τα περιθώρια ασφαλείας, όμως, μειώνονται γρήγορα. Μια μικρή στρατιά μηχανικών πληροφορικής εργάζεται απεγνωσμένα για να εξακριβώσει ποια συστήματα είναι ασφαλές να επανασυνδεθούν. Το πρόβλημα είναι ότι τα πιο προηγμένα υπολογιστικά συστήματα στον πλανήτη έχουν ξαφνικά γίνει και τα λιγότερο αξιόπιστα.

Η οικονομία σταματά

Τα χρηματιστήρια αναγκάζονται να αναστείλουν όλες τις συναλλαγές, ενώ οι διεθνείς πληρωμές παγώνουν.

Οι επιχειρήσεις αδυνατούν να διαπιστώσουν εάν οι παραγγελίες έχουν εκτελεστεί και εάν τα οικονομικά αρχεία τους είναι ακριβή. Το χάος δεν περιορίζεται πλέον στον κόσμο των μεγάλων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να οργανώσουν τις παραδόσεις προϊόντων για να γεμίσουν τα ράφια τους. Τα μηχανήματα ανάληψης μετρητών αρχίζουν να αδειάζουν. Αρκετά ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών παύουν να λειτουργούν.

Στις 10:30 το πρωί, το Google Maps τίθεται εκτός λειτουργίας, αφήνοντας πολλούς νέους ανθρώπους ανίκανους να προσανατολιστούν ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους.

Όλα τα εμπορικά αεροσκάφη που εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα λαμβάνουν εντολή να προσγειωθούν στο πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο.

Για πρώτη φορά εδώ και μια ολόκληρη γενιά, εκατομμύρια άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο εξαρτημένη έχει γίνει η καθημερινότητά τους από αόρατα ψηφιακά συστήματα.

Χάνονται οι επικοινωνίες στο διάστημα

Οι δορυφορικές υπηρεσίες δεδομένων είναι οι επόμενες που καταρρέουν. Αυτό καθιστά άχρηστα ορισμένα από τα τελευταία δίκτυα επικοινωνίας που εξακολουθούσαν να λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένου του Starlink του Elon Musk.

Στις ανοιχτές θάλασσες, οι καπετάνιοι των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων αναγκάζονται να αναζητήσουν τις παλιές τους πυξίδες και τους έντυπους ναυτικούς χάρτες. Στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, τα όπλα σιωπούν προσωρινά.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αδυνατούν ξαφνικά να λειτουργήσουν και κανείς δεν είναι πλέον βέβαιος εάν πρέπει να επιτεθεί ή να παραμείνει σε αμυντική θέση.

Χωρίς λειτουργικό διαδίκτυο, οι στρατιωτικοί διοικητές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δυσκολεύονται να σχηματίσουν μια ακριβή εικόνα για όσα συμβαίνουν ακόμη και στην περιοχή τους.

Πόσο μάλλον στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι πόλεις βυθίζονται στο σκοτάδι

Η Αμερική ξυπνά και ανακαλύπτει ότι η μικρή τεχνική δυσλειτουργία της προηγούμενης νύχτας έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση.

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης επιχειρούν να ανάψουν τους βραστήρες και τις τηλεοράσεις τους. Όμως το ηλεκτρικό δίκτυο υπερφορτώνεται, προκαλώντας μια καταστροφική διακοπή ρεύματος. Παρόμοιες διακοπές πλήττουν αρκετές μεγάλες αστικές περιοχές.

Στην Ευρώπη και σε τμήματα της Ασίας, τα φώτα αρχίζουν επίσης να σβήνουν. Τα νοσοκομεία μπορούν να στραφούν στις εφεδρικές γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περισσότερες άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις, όμως, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων δικτύων μεταφορών, αναγκάζονται να κλείσουν.

Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους. Για πολλούς, αυτή είναι η στιγμή που η κρίση γίνεται πραγματική. Το τέλος του γνώριμου κόσμου δεν είναι πλέον κάτι που συμβαίνει μόνο σε μια χολιγουντιανή ταινία καταστροφής. Συμβαίνει στα σπίτια τους, έξω από την πόρτα τους.

Το πυρηνικό δίλημμα

Καθώς το χάος κυριαρχεί στις περισσότερες πόλεις και ο φόβος εξαπλώνεται, οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα τίθενται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κρίση ξεκίνησε μόλις πριν από 16 ώρες, οι αρχές εξακολουθούν λανθασμένα να αποδίδουν την κατάσταση σε κυβερνοτρομοκράτες που υποστηρίζονται από κάποιο κράτος, πιθανότατα συνδεδεμένο με το Ιράν.

Μετά από αρκετά κουτιά Diet Coke, οι σύμβουλοι ενημερώνουν τον πρόεδρο Trump ότι, με τα συστήματα επικοινωνίας σοβαρά υποβαθμισμένα, η χώρα του βρίσκεται υπό επίθεση.

Οι επιλογές του είναι δύο:

-Να μην κάνει τίποτα.

-Να ανταποδώσει την επίθεση.

Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνει ίσως τη μεγαλύτερη απειλή που μπορεί να δημιουργήσει για την ανθρωπότητα η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα συστήματα που ξέφυγαν από τον έλεγχο δεν μπορούν από μόνα τους να εξαπολύσουν μια στρατιωτική επίθεση. Μπορούν, όμως, σχετικά εύκολα να δημιουργήσουν μια κατάσταση μέσα στην οποία ισχυροί άνθρωποι θα αναγκαστούν να λάβουν καταστροφικές αποφάσεις.

Ο πρόεδρος Trump ζητά να του φέρουν το λεγόμενο «πυρηνικό ποδοσφαιράκι» (nuclear football), τον ειδικό χαρτοφύλακα που περιέχει τους κωδικούς και τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Καθώς πέφτει το σκοτάδι, το δάχτυλό του αιωρείται πάνω από το κόκκινο κουμπί...

Πηγή: Daily Mail

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