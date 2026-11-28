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Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η προώθηση της θετικής ατζέντας, το ζήτημα των μειονοτήτων, καθώς και η διατήρηση της σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό γραφείο του ανακτόρου Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την περαιτέρω προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφορές στις μειονότητες και στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στο ζήτημα των μειονοτήτων, χαρακτηρίζοντάς τες «κοινή κληρονομιά» Ελλάδας και Τουρκίας και επισημαίνοντας την ανάγκη το θέμα να προσεγγίζεται πρώτιστα με ανθρωπιστικά κριτήρια. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την προσδοκία η -κατά την Άγκυρα- θετική στάση της Τουρκίας στο συγκεκριμένο ζήτημα να βρει ανάλογη ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις.

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν διατηρεί κανέναν ενδοιασμό ως προς το να καταστεί το Αιγαίο «θάλασσα ειρήνης», προσθέτοντας ότι τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος οφείλουν να λειτουργούν ως ζώνες σταθερότητας και ευημερίας.

Το παρασκήνιο της πρώτης επίσημης συνάντησης

Η συνάντηση στο Ντολμάμπαχτσε έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο πρόεδρο επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επαφή των δύο ηγετών έλαβε χώρα στο πλαίσιο της προσκυνηματικής επίσκεψης του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμήν του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη ο κ. Τασούλας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του προκειμένου να τον ενημερώσει για την επικείμενη παρουσία του στην Πόλη. Την Πέμπτη η τουρκική πλευρά κατέθεσε την πρόταση για συνάντηση των δύο προέδρων, η οποία και οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή.

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