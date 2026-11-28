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Ένα πλέγμα εταιρειών, με τον κεντρικό ρόλο να αποδίδεται στην TEXAN ΑΒΕΕ και την Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ, αλλά και αναφορές σε σειρά εκδοτικών και άλλων επιχειρήσεων συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη, περιγράφονται στο διαβιβαστικό της υπόθεσης για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο Παναγιώτης Μούργος, ο οποίος περιγράφεται ως μέτοχος της TEXAN και φερόμενος ως διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης, ο αδελφός του Απόστολος Μούργος, ο Παύλος Ραβανής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, καθώς και ο Ιωάννης Κουρτάκης, εκδότης και νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρειών που αναφέρονται στην έκθεση.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στους κατηγορουμένους, οι δύο πρώτες εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ενώ στην πραγματικότητα, κατά την περιγραφή της κατηγορίας, τελούσαν υπό κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση, αποτελώντας μία οικονομική μονάδα. Η έκθεση κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο, με καταμερισμό καθηκόντων και αξιοποίηση της υποδομής των εταιρειών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναθέσεις και να προωθηθεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η προμήθεια των 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης φέρεται να δρομολογήθηκε μέσω των αρμόδιων φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. Οι συμβάσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στις προσκλήσεις που εκδόθηκαν για την υποβολή προτάσεων ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, οι οποίες αφορούσαν τη δημιουργία ή τη συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, όπως χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο, υλικά που δεν αποτελούσαν συσκευασίες.

Η πρώτη πρόσκληση, με αριθμό πρωτοκόλλου 4572/4.5.2022, απευθυνόταν στον ΕΔΣΝΑ και αφορούσε την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής». Η δεύτερη, με αριθμό πρωτοκόλλου 2786/16.9.2022, αφορούσε τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κρήτης, καθώς και τον αρμόδιο φορέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η έρευνα εξετάζει εάν οι διαδικασίες ανάθεσης και οι συμβάσεις που ακολούθησαν εξυπηρέτησαν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και εάν οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν στις προμήθειες με τρόπο που ζημίωσε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο ρόλος των εταιρειών του Ι. Κουρτάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της έκθεσης που αφορά τις εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη, που κατά τις εισαγγελικές αρχές, μέρος του φερόμενου παράνομου οφέλους από τις συμβάσεις μεταφέρθηκε σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον εκδότη, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την προώθηση της επιχειρηματικής εικόνας των δύο εταιρειών ανακύκλωσης όσο και για τη συγκάλυψη της προέλευσης των χρημάτων.

Η έκθεση αποδίδει σε 10 εταιρείες συμφερόντων του εκδότη, ρόλο στη διακίνηση ή αξιοποίηση χρηματικών ποσών που, κατά την κατηγορία, προέρχονταν από τις επίμαχες συμβάσεις. Παράλληλα, αναφέρεται ότι μέσω της επιχειρηματικής και επικοινωνιακής τους υποδομής φέρεται να προωθούνταν η εικόνα της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Αρχές περιγράφουν ως μέρος του φερόμενου σχεδίου τη δημιουργία αρνητικής δημοσιότητας και κλίματος εκφοβισμού σε βάρος υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν την προώθηση των επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Οι έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους και οι κατασχέσεις

Στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, σε κατοικίες και σε επαγγελματικούς χώρους επεκτάθηκε η έρευνα για την υπόθεση των 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης, με τις εκθέσεις έρευνας και κατάσχεσης να αποτυπώνουν ένα εκτεταμένο υλικό που πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα, USB, χειρόγραφες σημειώσεις, φάκελοι με έγγραφα για την ανακύκλωση, αλλά και 79.500 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν σε κατοικία.

Από τις εκθέσεις των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκύπτει πως έγινε έρευνα στην έδρα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, στο γραφείο της διευθύνουσας συμβούλου του οργανισμού. Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνεται εξωτερικός σκληρός δίσκος Seagate χωρητικότητας 4TB, μπλοκ με την ένδειξη «GEOCYCLE» και χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και πράσινη ατζέντα με τις ενδείξεις «polyeco» και «twenty six».

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης κόκκινο φάκελο με την ένδειξη «DRS», ο οποίος περιείχε έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και φακέλους του ΕΟΑΝ με εισηγητικά και ενημερωτικά έγγραφα. Σε έναν από αυτούς υπήρχε σημείωση «ΥΠΟΥΡΓΟΣ», ενώ κατασχέθηκαν και φάκελοι με την ένδειξη «a-connect», στους οποίους, σύμφωνα με την έκθεση, περιλαμβάνονταν προσχέδια του DRS.

Σε έρευνα στην κατοικία του Γ.Σ (μέλος ΔΣ ΕΟΑΝ), στη Γλυφάδα, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 79.500 ευρώ σε μετρητά, τα οποία, όπως αναφέρεται στην έκθεση, βρίσκονταν σε συρτάρι κομοδίνου. Στην ίδια κατοικία κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι, φορητός υπολογιστής, αλλά και φάκελοι και τα έγγραφα που βρέθηκαν σε βοηθητικό αποθηκευτικό χώρο και αφορούσαν την Ανταποδοτική Ανακύκλωση και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης αναφορές του Γ.Σ, μεταξύ των οποίων και μια αναφορά του Απριλίου 2020 προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, με θέμα την «παράνομη παρακράτηση και μη απόδοση» χρηματικού ποσού από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ προς τους δήμους.

Στον τίτλο της αναφοράς γίνεται λόγος για ποσό που, σύμφωνα με τον συντάκτη της, ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε έγγραφο που φέρεται να διαβιβάστηκε τον Μάιο του 2020 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το ποσό αναφέρεται ως άνω των 87 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην κατοικία βρέθηκαν ακόμη πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ, ηλεκτρονικά μηνύματα με μέλη του οργανισμού, καθώς και έγγραφο παραίτησης του Γ.Σ από τη θέση του, τον Ιούνιο του 2021.

Σε άλλες έρευνες που περιλαμβάνονται στον φάκελο, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ψηφιακών μέσων αποθήκευσης. Σε μία από τις εκθέσεις καταγράφεται ηλεκτρονικό μήνυμα της 18ης Νοεμβρίου 2024, το οποίο αφορούσε δημοσιογραφική έρευνα του ομίλου «Παραπολιτικά» για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος από γενικό γραμματέα του υπουργείου.

Η άρση απορρήτου για τον Κουρτάκη

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνεται διάταξη για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη.

Με την παραγγελία ζητείται από τις εταιρείες τηλεφωνίας να διαβιβάσουν στοιχεία για την τηλεφωνική σύνδεση που χρησιμοποιεί, καθώς και δεδομένα για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

259.904 ευρώ από την TEXAN στη δικηγορική εταιρία Αθανασίου – Γεραπετρίτη

Στο επίκεντρο της έκθεσης ελέγχου για την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης βρίσκεται και η δικηγορική εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και Συνεργάτες», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο έγγραφο, είχε αναλάβει να γνωμοδοτήσει για τη σχέση μεταξύ της TEXAN και της ENVIPCO, και αν ήταν κοινών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, στις 12 Ιανουαρίου 2024 η Γαρυφαλλιά Αθανασίου, μέλος της δικηγορικής εταιρίας και καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, κλήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή να γνωμοδοτήσει για το εάν οι εταιρίες TEXAN ABEE και ENVIPCO HELLAS Κατασκευή Μηχανημάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία θεωρούνταν μεταξύ τους ανεξάρτητες εταιρίες και αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις να συμμετέχουν από κοινού σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η ανάθεση έγινε με απευθείας διαδικασία και αφορούσε, σύμφωνα με το έγγραφο, τη διερεύνηση της σχέσης των δύο εταιριών, οι οποίες εμφανίζονταν να έχουν κοινό συμφέρον στην προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην αμοιβή για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η οποία ανήλθε σε 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Όπως σημειώνεται, το ποσό αυτό αφορούσε αποκλειστικά τη γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο ερώτημα.

Το εντυπωσιακό που σημειώνει η ευρωπαΐκή εισαγγελία είναι ότι λίγες μόνο ώρες μετά την αποδοχή της προσφοράς της δικηγορικής εταιρείας από την διαχειριστική αρχή, η επίμαχη γνωμοδότηση εστάλη σαν να ήταν έτοιμη.

Ωστόσο, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας καταγράφει και μια ευρύτερη οικονομική σχέση της TEXAN με τη δικηγορική εταιρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το σύστημα ΑΑΔΕ MYDATA, η TEXAN ABEE είχε τιμολογηθεί από την εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και Συνεργάτες» για υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ.

Το ποσό, όπως αναφέρεται στην έκθεση, επιμερίζεται σε 170.624 ευρώ για το 2024 και 89.280 ευρώ για το 2025, ενώ η TEXAN εμφανίζεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ως πελάτης της δικηγορικής εταιρίας.

Η έκθεση θέτει, παράλληλα, ερωτήματα για τη σχέση των δύο εταιριών TEXAN και ENVIPCO, καθώς και για το κατά πόσο η μεταξύ τους σύνδεση θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ελέγχου που αφορά την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Πιέσεις μέσω δημοσιευμάτων

Ένα πλέγμα δημοσιευμάτων, καταγγελιών και δικαστικών κινήσεων περιγράφεται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου περιγράφεται η άσκηση πίεσης στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και στα στελέχη του, την ώρα που εκκρεμούσε η ανανέωση της άδειας λειτουργίας της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης».

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Τον Ιούνιο του 2019, οι υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ, Φανή Κοτζιά και Αργυρώ Ρεμούνδου, είχαν εισηγηθεί αρνητικά ως προς την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του συστήματος, έπειτα από την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας. Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο η συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2019 διακόπηκε έπειτα από παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία κλήθηκε κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας περί τέλεσης αυτόφωρων αδικημάτων. Στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν, η εταιρεία υπέβαλε διαδοχικά αιτήματα εξαίρεσης μελών του Δ.Σ., με αποτέλεσμα να αναβάλλεται η λήψη απόφασης.

Η αρνητική υπηρεσιακή αξιολόγηση επανήλθε τον Νοέμβριο του 2020, με νέα, εκτενή εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Όπως περιγράφεται στην έκθεση, όσο εκκρεμούσε η ανανέωση της άδειας, η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ακολούθησε «ιδιαίτερα επιθετικές τακτικές», ενώ οι ερευνητές κάνουν λόγο για συντονισμένη δράση με σκοπό την άσκηση πίεσης προς τα αρμόδια όργανα.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και της ιστοσελίδας της, από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο του 2021. Τα δημοσιεύματα στρέφονταν ονομαστικά κατά υπαλλήλων του ΕΟΑΝ που χειρίζονταν την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου, μεταξύ των οποίων η Φανή Κοτζιά, η Ελένη Κουρούδη, η Αργυρώ Ρεμούνδου και η Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου, αλλά και κατά του τότε διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού, Ιωάννη Σιδέρη.

Με πρωτοσέλιδα και άρθρα που αναφέρονταν σε «παράβαση καθήκοντος», «σκάνδαλο» και «εγκληματική οργάνωση», οι υπάλληλοι εμφανίζονταν να ευθύνονται για την ανανέωση της άδειας του ανταγωνιστικού συστήματος των μπλε κάδων, της ΕΕΑΑ, ενώ διατυπώνονταν ισχυρισμοί για παράνομες μετατάξεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Σε ορισμένα δημοσιεύματα ζητούνταν ακόμη και πειθαρχικός έλεγχος των αρμόδιων υπαλλήλων.

Η έκθεση συνδέει τη δημοσιογραφική αυτή πίεση με ενέργειες της ίδιας της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης». Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στις 6 Νοεμβρίου 2020 η εταιρεία απέστειλε αίτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, επικαλούμενη δημοσιεύματα των «Παραπολιτικών» για τους μπλε κάδους. Παράλληλα, καταγράφονται εξώδικες δηλώσεις και μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ζητούσαν ελέγχους σε βάρος υπαλλήλων του Οργανισμού, με αναφορές στα ίδια δημοσιεύματα.

Κατά την έκθεση, τα δημοσιεύματα δεν περιορίζονταν στην κριτική για τη λειτουργία της ΕΕΑΑ, αλλά εντάσσονταν σε μια ευρύτερη προσπάθεια να παρουσιαστούν ως υπεύθυνοι για δήθεν παραβάσεις οι υπηρεσιακοί παράγοντες που είχαν εισηγηθεί αρνητικά για την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». Οι ερευνητές περιγράφουν ως χαρακτηριστικό στοιχείο του μηχανισμού την επανάληψη των ίδιων καταγγελιών, την ονομαστική στοχοποίηση των υπαλλήλων και την άσκηση πίεσης προς τη διοίκηση του ΕΟΑΝ.

Τελικά, στις 15 Φεβρουαρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», παρά την ιδιαίτερα αρνητική υπηρεσιακή εισήγηση. Η απόφαση ελήφθη με βάση σύντομη εισήγηση του τότε διευθύνοντος συμβούλου Νικολάου Χιωτάκη, ενώ ο εκπρόσωπος της WWF την καταψήφισε και ο τότε πρόεδρος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης, απείχε από τη συνεδρίαση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει τις παραπάνω εξελίξεις ως μέρος ενός «συστήματος εκφοβισμού» υπαλλήλων, το οποίο, κατά την αξιολόγησή της, πιθανότατα συνέβαλε στην παράλειψη άσκησης του εποπτικού ελέγχου από τον ΕΟΑΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

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