Αυτό που φαινόταν σαν μια ρουτίνα ανάλυσης σε φύλλα ευκαλύπτου κατέληξε να αποκαλύψει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Τον Οκτώβριο του 2013, μια ομάδα Αυστραλών ερευνητών ανίχνευσε μικροσκοπικά σωματίδια χρυσού μέσα στα φύλλα αυτών των δέντρων στην περιοχή Καλγκούρλι της Δυτικής Αυστραλίας.

Το εύρημα επέτρεψε να εντοπιστεί η ύπαρξη κοιτάσματος σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Η ανακάλυψη ήταν έργο επιστημόνων του Οργανισμού Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας (CSIRO), οι οποίοι απέδειξαν ότι τα δέντρα μπορούν να μεταφέρουν σωματίδια του πολύτιμου μετάλλου από το υπέδαφος στα κλαδιά τους.

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