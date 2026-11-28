Με τον Νοέμβριο σιγά-σιγά να φτάνει στο φινάλε του και τον Δεκέμβριο να ετοιμάζεται να μας… παγώσει σύντομα, γίνεται κατανοητό ότι οι βραδινές έξοδοι αρχίζουν να χάνουν τη μάχη με τον καναπέ. Η θερμοκρασία πέφτει, το Netflix και οι υπόλοιπες streaming πλατφόρμες αποκτούν μεγαλύτερη αξία και η αναζήτηση για την επόμενη καλή σειρά γίνεται σχεδόν καθημερινή συνήθεια.

Το Prime Video έχει φροντίσει να μας δώσει αρκετούς λόγους για να μείνουμε σπίτι και αυτές είναι οι 5 σειρές για τηλε-μαραθώνιο, ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο.

«The Lord of the Rings: The Rings of Power»: Επιστροφή στη Μέση Γη

Η Μέση Γη είναι ένας κόσμος που πάντα θες να επιστρέψεις. Είτε βλέπεις μια από τις ταινίες του Peter Jackson, είτε τη σειρά του Prime. Η τρίτη σεζόν λοιπόν, του «The Lord of the Rings: The Rings of Power» έκανε πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου, με την ιστορία να μεταφέρεται αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης σεζόν και τον πόλεμο των Ξωτικών με τον Σάουρον να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Dark Lord συνεχίζει τα σχέδιά του για την απόλυτη εξουσία, ενώ η δημιουργία του Ενός Δαχτυλιδιού αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της νέας περιόδου. Γκαλάντριελ, Έλροντ και οι υπόλοιποι γνώριμοι χαρακτήρες επιστρέφουν σε μια ιστορία που φιλοδοξεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το μυθολογικό σύμπαν του Τόλκιν.

Αν αγαπάς τον Τόλκιν, τις μεγάλες μάχες και την αίσθηση ότι παρακολουθείς κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή τηλεοπτική περιπέτεια, ξέρεις ήδη πού θα πατήσεις το play.

Blade Runner 2099: Το μέλλον δεν μοιάζει καθόλου αισιόδοξο

Αν το «Blade Runner 2049» σου δημιούργησε την ανάγκη να εξερευνήσεις λίγο περισσότερο τον κόσμο του, η νέα σειρά του Prime Video έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Το «Blade Runner 2099» έκανε πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου, μεταφέροντας την ιστορία 50 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας του Denis Villeneuve.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Cora, μια φυγάς που αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του Blade Runner, και η Olwen, μια Replicant που βρίσκεται κοντά στο τέλος της ζωής της. Οι δύο γυναίκες αναγκάζονται να συνεργαστούν για να εντοπίσουν έναν δραπέτη, αποκαλύπτοντας σταδιακά μια αλήθεια που απειλεί να διαλύσει την εύθραυστη ισορροπία του αναγεννημένου Λος Άντζελες.

Η Μισέλ Γιο και η Χάντερ Σέιφερ πρωταγωνιστούν σε μια σκοτεινή επιστημονική περιπέτεια οκτώ επεισοδίων, με τον Ρίντλεϊ Σκοτ στην εκτελεστική παραγωγή. Neon φώτα, δυστοπία, τεχνητή νοημοσύνη και υπαρξιακά ερωτήματα. Με λίγα λόγια, ένα μέλλον που δεν θα θέλαμε απαραίτητα να ζήσουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να παρακολουθήσουμε.

The Greatest: Η ιστορία του Μοχάμεντ Άλι

Δεν χρειάζεται να είσαι φαν της πυγμαχίας για να γνωρίζεις τον Μοχάμεντ Άλι. Ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν αθλητή, ένας άνθρωπος που μετέτρεψε την προσωπικότητά του σε παγκόσμιο σύμβολο. Το «The Greatest» επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία του μέσα από μια νέα βιογραφική σειρά που έκανε πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου.

Η αφήγηση ξεκινά από τα πρώτα μεγάλα βήματα του Κάσιους Κλέι, μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960, και ακολουθεί την πορεία του προς την κορυφή της επαγγελματικής πυγμαχίας. Στη διαδρομή, συναντάμε τις μεγάλες φιλοδοξίες, τις προσωπικές συγκρούσεις, την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, αλλά και τη μετάβαση από τον Κλέι στον Άλι.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Jaalen Best, ενώ η σειρά έχει την υποστήριξη της οικογένειας του θρύλου, με τη σύζυγό του, Lonnie Ali, να βρίσκεται στην εκτελεστική παραγωγή. Μια επιλογή που αξίζει ιδιαίτερα αν πιστεύεις ότι οι σπουδαιότερες αθλητικές ιστορίες δεν τελειώνουν όταν χτυπά το καμπανάκι.

Carrie: Όταν ο σχολικός εκφοβισμός γίνεται εφιάλτης

Ο Stephen King έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να μετατρέψει τις πιο συνηθισμένες ανθρώπινες φοβίες σε πραγματικούς εφιάλτες. Η Carrie ήταν η πρώτη μεγάλη ιστορία που μας σύστησε στον συγγραφικό του κόσμο και τώρα επιστρέφει μέσα από μια τηλεοπτική μεταφορά οκτώ επεισοδίων.

Ο Mike Flanagan, δημιουργός που γνωρίζει καλά πώς να χτίζει ατμόσφαιρα τρόμου μέσα από σειρές όπως τα «The Haunting of Hill House» και «Midnight Mass», δίνει τη δική του εκδοχή στην ιστορία, με τη νεαρή Carrie White να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρότητα του σχολικού περιβάλλοντος, τον εκφοβισμό και την κοινωνική απομόνωση, την ώρα που οι υπερφυσικές της δυνάμεις αρχίζουν να ξυπνούν.

Η νέα προσέγγιση μεταφέρει την ιστορία και στη σύγχρονη εποχή, όπου τα social media μπορούν να κάνουν την ταπείνωση ακόμη πιο δημόσια και ανελέητη. Η Summer H. Howell πρωταγωνιστεί, σε μια σειρά που έκανε πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου και σίγουρα δεν είναι σαν το remake του 2013. Αν αντέχεις τον ψυχολογικό τρόμο, έχεις ήδη βρει τη σειρά σου.

Neagley: Η γυναίκα που δεν χρειάζεται τον Reacher

Ο Jack Reacher έχει συνηθίσει να λύνει τα προβλήματά του με τον δικό του τρόπο. Τι γίνεται, όμως, όταν στο προσκήνιο περνά μια γυναίκα που έχει μάθει να λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται κανέναν δίπλα της;

Η Frances Neagley, ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του σύμπαντος του «Reacher», αποκτά τη δική της σειρά και η ιστορία της ακολουθεί την πρώην στρατιωτική ερευνήτρια στο Σικάγο, όπου εργάζεται ως ιδιωτική ντετέκτιβ. Όταν ένας αγαπημένος φίλος από το παρελθόν της βρίσκεται νεκρός κάτω από ύποπτες συνθήκες, ξεκινά μια προσωπική έρευνα που την οδηγεί σε μια επικίνδυνη υπόθεση.

Η Maria Sten επιστρέφει στον ρόλο που γνωρίσαμε μέσα από το «Reacher», αλλά αυτή τη φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου και έχει ήδη εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν, αφού το κοινό δείχνει να λατρεύει το σύμπαν του Reacher.

Αν σου αρέσουν οι αστυνομικές περιπέτειες, οι δυναμικοί χαρακτήρες και η δράση χωρίς περιττές φιλοσοφίες, το «Neagley» είναι μια εξαιρετική επιλογή για το επόμενο τηλεοπτικό σου binge-watching.