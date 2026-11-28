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Συγκλονίζουν τα στοιχεία της φρίκης που ζούσε η ανήλικη σε χωριό του Αγρινίου, την οποία εξανάγκαζαν οι γονείς της να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με ενήλικους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και οι γονείς της ανήλικης, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο, Κυριακή 28 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η 15χρονη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγρινίου όπου παρακολουθείται από κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους, ενώ είναι καλά στην υγεία της. Την Παρασκευή 27/11 έδωσε την κατάθεσή της παρουσία πραγματογνώμονα – παιδοψυχιάτρου, «φωτογραφίζοντας» την μητέρα της ως βασική υπεύθυνη για όσα βίωνε.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η ανήλικη κατήγγειλε ότι οι γονείς της και ιδίως η μητέρα της ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της, ενώ την εξανάγκαζαν σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους και ηλικιωμένους άνδρες, χωρίς τη θέλησή της.

Ανέφερε ότι τέτοιες πράξεις τελούνταν από τότε που εκείνη ήταν 11 χρονών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις καταγγελίες που έγιναν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020 και το 2024, ενώ τα ερωτήματα σχετικά με την αδράνεια των Αρχών παραμένουν.

Η ανήλικη αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους κατηγορούμενους, ως τους ενήλικους άνδρες που προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, εις γνώση των γονέων της, ενώ έχει αναφέρει τουλάχιστον 10 άτομα. Για έναν ακόμη άνδρα, υποστήριξε ότι κατά την παιδική της ηλικία στην παιδική χαρά την θώπευσε στο στήθος της και άλλες φορές την άγγιξε στο σώμα της.

Πώς ήρθε στο φως η καταγγελία

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις κλήσεις που είχε πραγματοποιήσει η ίδια στο «Χαμόγελο του Παιδιού» δύο φορές, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια. Τελικό περιστατικό πριν τη σύλληψη των υπεύθυνων ήταν όταν το κορίτσι μίλησε για όσα βίωνε σε έναν 47χρονο συγχωριανό της, ο οποίος την έπεισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Σε εκείνον είχε αναφέρει πως η 38χρονη μητέρα της την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις την τελευταία πενταετία, αλλά ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει πιο πιεστική. Μάλιστα, όλα γίνονταν με τη γνώση του πατέρα της.

Το κορίτσι μαζί με τον άνδρα πήγαν στην Αστυνομία την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί έκαναν αιφνιδιαστικό έλεγχο στην οικία της οικογένειας και συνέλαβαν τους γονείς για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Για τις συλλήψεις αυτές εκδόθηκε δελτίο τύπου από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

Οι κατηγορίες

Βαρύτατες κατηγορίες περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης που σε δυο μήνες κλείνει τα 16 της χρόνια.

Η εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνει έξι κατηγορίες αδικημάτων, μεταξύ των οποίων μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η εμπλοκή που αποδίδεται στους γονείς της ανήλικης, με τη μητέρα να αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται αναφορά σε άγνωστους δράστες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ποινική δίωξη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ήδη προσδιορισμένα πρόσωπα.

Μεταξύ των προσώπων περιλαμβάνονται ένας 45χρονος κομμωτής, δύο άνδρες ηλικίας 62 και 64 ετών, οι οποίοι έχουν εκτίσει ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών, ένας 73χρονος, καθώς και ένας ακόμη 64χρονος αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενος σε γραφείο τελετών, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της ανήλικης.

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